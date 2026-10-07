Operesheni Kimbunga cha Al-Aqsa Ilifichua Udhaifu wa Msingi wa Israel; Saudia Inashirikiana na Marekani na Israel Katika Kujaribu Kuangamiza Muqawama

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Sayyid Abdul-Malik al-Houthi, Katibu Mkuu wa Ansarullah ya Yemen, katika hotuba yake kwa maadhimisho ya miaka mitatu ya Operesheni tukufu ya “Kimbunga cha Al-Aqsa”, alisisitiza kwamba katika maadhimisho ya operesheni hiyo, ni muhimu kuchunguza matokeo yake ili kutathmini hali ya Umma wa Kiislamu, kukumbusha jukumu kubwa linalohusiana na suala la Palestina na kueleza msimamo dhidi ya adui wa Kizayuni.

Katibu Mkuu wa Ansarullah ya Yemen aliongeza kwamba Operesheni Kimbunga cha Al-Aqsa ilikuwa tukio kubwa zaidi la kishujaa katika historia ya Jihadi ya wananchi wa Palestina tangu kuanza kwa uvamizi, na operesheni kubwa zaidi ya Jihadi ya wananchi wa Palestina. Kwa mujibu wake, ilikuwa operesheni yenye mafanikio ambayo iliitikisa taasisi ya adui wa Kizayuni kwa namna isiyokuwa na mfano.

Akizungumzia mwitikio wa nchi za Magharibi, alibainisha kwamba Marekani, Uingereza na baadhi ya nchi za Magharibi ziliingia uwanjani kwa lengo la kumuokoa adui wa Kizayuni baada ya Operesheni Kimbunga cha Al-Aqsa.

Aliongeza kwamba hali ya taharuki na wasiwasi iliyoukamata utawala wa Kizayuni iliifanya nchi za Magharibi kuchukua hatua, kutokana na kiwango cha athari ambacho Operesheni Kimbunga cha Al-Aqsa ilikuwa nacho kwa hali ya utawala huo.

Sayyid Abdul-Malik al-Houthi alisema kwamba Operesheni Kimbunga cha Al-Aqsa iliupa Umma wa Kiislamu fursa ya kufungua upeo mpya katika uhalisia na uwanja wa mapambano, na kuthibitisha kwamba wananchi wa Palestina wana uwezo wa kutekeleza wajibu wao wa Kiislamu na kibinadamu.

Alisisitiza kwamba operesheni hiyo ilikuwa fursa kwa Umma wa Kiislamu kusimama pamoja na wananchi wa Palestina kwa kuzingatia wajibu wa kibinadamu na kimaadili, pamoja na masuala ya usalama wa kitaifa.

Katibu Mkuu wa Ansarullah pia alikumbusha kwamba Yemen, kwa kiwango cha serikali na wananchi, imesimama pamoja na wananchi wa Palestina.

Alisema kwamba Wamarekani na nchi za Magharibi waliingia katika hali ya tahadhari ya jumla na mara moja wakatoa aina mbalimbali za msaada kwa adui wa Kizayuni, huku wakifanya juhudi za kurekebisha hali ya ndani ya utawala wa Kizayuni iliyokuwa imetikisika.

Jinsi Nchi za Kiislamu Zilivyoshughulikia Kimbunga cha Al-Aqsa

Akizungumzia utendaji wa nchi za Kiislamu, Katibu Mkuu wa Ansarullah alisema:

“Operesheni Kimbunga cha Al-Aqsa ilikuwa fursa kwa Umma wa Kiislamu, kwa kuzingatia wajibu wa kibinadamu na kimaadili pamoja na masuala ya usalama wa kitaifa, kuja kuwasaidia wananchi wa Palestina. Lakini kwa uhalisia, hali iliyotawala katika Umma wa Kiislamu ilikuwa ni kusita na kujiepusha na kutoa msaada, na katika baadhi ya mazingira hata kushirikiana na kufanya njama.”

Kwa mujibu wake, msaada huo ulijikita katika kiwango kidogo ndani ya mhimili wa Jihadi na Muqawama, ukiwahusisha Muqawama wa Kiislamu nchini Lebanon, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, makundi ya Iraq na eneo la Yemen linalounga mkono Palestina.

Aliongeza kwamba Wamarekani walifikia hatua ya kushiriki kikamilifu katika kumuunga mkono adui wa Kizayuni, wakafungua maghala yao yote ya silaha katika eneo hilo na, baada ya kutangaza hali ya tahadhari ya jumla, wakatoa msaada wote wa kijeshi na kijasusi uliokuwa muhimu kwa ajili ya kurekebisha hali ya ndani ya utawala wa Kizayuni iliyokuwa imetikisika.

Uhalifu wa Kutisha huko Gaza

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, al-Houthi alizungumzia kile alichokitaja kuwa ni ukubwa wa kutisha wa uhalifu wa utawala wa Kizayuni huko Gaza. Alisema kwamba adui wa Kizayuni, kwa kutumia mabomu ya Marekani, uliharibu kabisa maeneo ya makazi, huku watoto na wanawake wakiuawa kwa njia ya kutisha kupitia matumizi ya wadunguaji na mashambulizi ya mabomu yasiyolenga maeneo maalumu.

Akizungumzia kile alichokiita “vita vya njaa” na kuzuia hata maziwa ya unga kuwafikia watoto wachanga wa Palestina, alisisitiza kwamba tabia hiyo ya kikatili, ambayo baadhi yake ilisambazwa moja kwa moja, iliishtua dunia na kwamba ni jambo la kusikitisha kwamba Waislamu hawakuweza kutoa mwitikio unaolingana na kiwango hicho cha ukatili.

Katibu Mkuu wa Ansarullah pia alisifu msimamo na uthabiti wa kushangaza wa wananchi wa Palestina mbele ya mashine ya mauaji ya utawala wa Kizayuni, iliyokuwa na silaha hatari zaidi zinazotengenezwa na nchi za Magharibi.

Msimamo wa Nchi za Kiislamu na Saudi Arabia

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Katibu Mkuu wa Ansarullah alisema kwamba mipangilio na misimamo iliyojitokeza katika Ulimwengu wa Kiislamu wakati wa Operesheni Kimbunga cha Al-Aqsa, kuhusu suala ambalo haki yake iko wazi na imethibitika, ilikuwa kipimo muhimu cha kutambua misimamo mbalimbali.

Sayyid Abdul-Malik al-Houthi alikosoa waziwazi mtazamo wa Saudi Arabia kuhusu suala hilo, akisema kwamba wakati wa Kimbunga cha Al-Aqsa, hali halisi ya serikali zinazojifanya kuwa wawakilishi wakuu wa Ulimwengu wa Kiislamu, hususan utawala wa Saudi Arabia, ilidhihirika.

Alidai kwamba Uingereza ndiyo iliyoanzisha mfumo wa Saudi Arabia na kuupa nafasi maalumu na, kwa mtazamo wake, yenye madhara ndani ya Umma wa Kiislamu.

Nafasi ya Hezbollah katika Muqawama

Sayyid Abdul-Malik al-Houthi pia alisisitiza nafasi ya Hezbollah ya Lebanon katika matukio ya hivi karibuni, akisema kwamba Hezbollah, kwa kufungua uwanja wa operesheni za kijeshi, iliingia moja kwa moja katika mapambano na kulipa gharama kubwa katika njia hiyo.

Alitoa heshima kwa mashahidi mashuhuri wa harakati hiyo, hususan Shahidi Sayyid Hassan Nasrullah, Shahidi Sayyid Hashim Safi al-Din, pamoja na makamanda na wapiganaji wengine. Alisisitiza kwamba Hezbollah, kwa kutoa watu hao mashuhuri, imeonyesha kujitolea kwa kiwango kikubwa katika kutetea malengo ya Umma wa Kiislamu.

Sayyid Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi alisema kwamba Operesheni Kimbunga cha Al-Aqsa iliondoa pazia na kufichua, kwa mtazamo wake, sura halisi na hatari ya utawala wa Kizayuni kwa jamii za wanadamu.

Pia alizungumzia uhusiano anaoueleza kati ya tabia hiyo ya uhalifu na kesi za ufisadi wa kimaadili na ulaghai katika ngazi ya kimataifa, hususan akihusisha suala hilo na Jeffrey Epstein. Alisema kwamba kwa kuweka pamoja matukio ya Gaza na faili za Epstein, ukweli huo umeanza kueleweka na maoni ya umma duniani.

Al-Houthi alitaja “chuki ya dunia dhidi ya Uzayuni” kuwa miongoni mwa matokeo ya kimkakati ya Operesheni Kimbunga cha Al-Aqsa. Alisema kwamba leo dunia inautazama Uzayuni, na hasa serikali ya Benjamin Netanyahu, kwa mtazamo wa chuki.

Akizungumzia mwitikio wa kidiplomasia katika ngazi ya kimataifa, alitaja kuondoka kwa pamoja kwa wajumbe wa baadhi ya nchi kutoka ukumbi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wakati wa hotuba ya Benjamin Netanyahu kuwa mojawapo ya dalili za kile alichokiita chuki hiyo ya kimataifa na kutengwa kwa utawala huo katika nyanja za kimataifa.

Nafasi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran

Sayyid Abdul-Malik al-Houthi aliendelea kwa kusema:

“Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa sasa inaongoza mapambano makubwa ya kukabiliana na adui wa Israel na Marekani.”

Aliongeza:

“Nafasi ambayo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imechukua kuhusu Palestina na eneo hili, pamoja na msimamo wake thabiti wa kukabiliana na ujeuri wa Kizayuni, inanufaisha Umma wote wa Kiislamu.”

Akizungumzia kujitolea kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika njia hiyo, alidai kwamba Iran imelipa gharama kubwa katika kukabiliana na kile alichokiita ujeuri huo, akimtaja “Shahidi Sayyid Ali Khamenei” miongoni mwa waliolipa gharama hiyo.

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, al-Houthi alitaja kuondoka kwa vikosi vya Marekani nchini Iraq kuwa mabadiliko makubwa, akiyaita “somo kubwa kwa Umma wa Kiislamu na miongoni mwa matunda na mafanikio ya Muqawama nchini Iraq.”

Alisema:

“Kuondoka kwa Marekani nchini Iraq ni somo kubwa kwa Umma wa Kiislamu. Kama si msimamo thabiti na msingi wa Jihadi wa wananchi wa Iraq, ni nini kingeweza kuwalazimisha kuondoka nchini humo?”

Kwa mujibu wake, msimamo huru na wa ujasiri wa Muqawama nchini Iraq ulisababisha, miongoni mwa mambo mengine, kurudi nyuma kwa vikosi vya uvamizi.

Yemen Yaendelea Kumuunga Mkono Palestina

Akisisitiza kuendelea kwa msimamo wa Yemen wa kuwaunga mkono wananchi wa Palestina, alisema:

“Tangu kuanza kwa Operesheni Kimbunga cha Al-Aqsa, kwa kuzingatia wajibu wetu wa kidini na Kiislamu, tumejitahidi kuwasaidia wananchi wa Palestina kwa uwezo wetu wote na katika nyanja zote zinazowezekana, na tutaendelea na njia hii.”

Katibu Mkuu wa Ansarullah alieleza ushiriki wa mamilioni ya wananchi wa Yemen katika maandamano ya kila wiki katika kipindi cha miaka miwili iliyopita kuwa “wa aina yake na usio na mfano.”

Aliongeza kwamba operesheni za kijeshi za kuiunga mkono Gaza ziliendelea hadi dakika za mwisho kabla ya kutangazwa kwa usitishaji wa mapigano, huku misimamo yote ya Yemen ikiwa katika kiwango cha juu kabisa kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wa Palestina.

Pia alisisitiza uhusiano wa kihisia na kibinadamu kati ya wananchi wa Yemen na wananchi wa Palestina, akiwataja wananchi wa Yemen kuwa mfano wa kauli ya Mtume kuhusu “ألين قلوباً” — wenye nyoyo laini zaidi — kwa kusimama kwa moyo wao wote pamoja na ndugu zao wanaodhulumiwa.

Kumuenzi Shahidi Muhammad Abdul-Malik al-Ghamari

Sayyid Abdul-Malik al-Houthi alisema katika hotuba hiyo kwamba, katika maadhimisho ya Operesheni Kimbunga cha Al-Aqsa, wanamkumbuka na kumuenzi Shahidi Muhammad Abdul-Malik al-Ghamari, ambaye, kwa mujibu wake, alifanya Jihadi kubwa katika njia ya kuwaunga mkono wananchi wa Palestina.

Aliongeza kwamba Shahidi al-Ghamari, pamoja na wapiganaji wengine katika vikosi vya kijeshi, walitumia uwezo na juhudi zao zote kuwasaidia wananchi wa Palestina.

Katibu Mkuu wa Ansarullah alibainisha kwamba Yemen, kwa kutoa mashahidi miongoni mwa maafisa wa serikali na wananchi wake, imeonyesha, kwa mujibu wake, ukweli wa msimamo wake wa kutetea Palestina.

Mashambulizi dhidi ya Yemen

Sayyid Abdul-Malik al-Houthi pia alizungumzia kile alichokiita asili ya uvamizi wa kigeni dhidi ya Yemen. Alidai kwamba shehena zote za silaha na ndege zilizoshambulia Yemen mara 250,000 zilitengenezwa Marekani, na kwamba uelekezaji na uendeshaji wake ulifanywa moja kwa moja na Wamarekani.

Akizungumzia mkakati wa Yemen wa kukabiliana na mashambulizi hayo, alisema kwamba wananchi wa Yemen walipoamua kukabiliana na hali hiyo na mzingiro kwa kutumia zana za kuzuia mashambulizi na kuchukua hatua za kulipiza kwa namna hiyo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilikuwa upande wa kwanza kuitikia hitaji hilo.

Katibu Mkuu wa Ansarullah ya Yemen alisema kwamba upande wa Iran uliandaa safari maalumu ya ndege kwa ajili ya kuvunja mzingiro dhidi ya Yemen. Katika safari hiyo, pamoja na kusafirisha ujumbe rasmi, wagonjwa kadhaa kutoka Yemen walipelekwa Iran kwa ajili ya matibabu, hatua ambayo aliitaja kuwa ishara ya msaada wa vitendo wa Tehran kwa wananchi wa Yemen.