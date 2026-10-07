Umoja wa Ulaya Waishinikiza Urusi Kutoa Ufafanuzi kuhusu Kesi ya Tauni

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Eva Hrncirova, msemaji wa Tume ya Ulaya, alisema Jumatano kwamba Brussels inafuatilia kwa karibu maendeleo yanayohusiana na kifo cha mfanyakazi mmoja wa kituo cha utafiti wa tauni katika eneo la Irkutsk, Siberia, na kwamba upatikanaji wa matokeo yanayoaminika ya epidemiolojia na maabara ni muhimu kwa ajili ya kutathmini hali hiyo.

Alisema Umoja wa Ulaya unatarajia Urusi kutoa taarifa zinazohusiana na kesi hiyo kwa wakati na kwa uwazi kwa taasisi za kimataifa. Aliongeza kwamba Brussels iko katika mawasiliano na wataalamu wa Kituo cha Ulaya cha Kuzuia na Kudhibiti Magonjwa (ECDC) pamoja na Shirika la Afya Duniani (WHO) kuhusu suala hilo.

Kwa mujibu wa ripoti, Daria Shipilova, fundi wa maabara mwenye umri wa miaka 28 katika Taasisi ya Utafiti wa Tauni ya Irkutsk, alifariki tarehe 2 Oktoba kutokana na aina ya nimonia ambayo chanzo chake hakikujulikana.

Kifo chake, pamoja na ripoti kuhusu uwezekano wa kuhusishwa kwa tukio hilo na shughuli za maabara, kimeibua wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuambukizwa tauni ya mapafu. Hata hivyo, maafisa wa Urusi hadi sasa hawajathibitisha uhusiano huo.

Baada ya tukio hilo, takribani watu 200 waliokuwa wamewasiliana na mfanyakazi huyo waliwekwa chini ya uangalizi wa kitabibu, huku baadhi ya vituo vya afya katika eneo hilo vikichukua hatua za kuzuia maambukizi.

Ripoti zinazotofautiana kuhusu chanzo cha kifo hicho na hatua za kiafya zilizochukuliwa zimevuta usikivu wa Shirika la Afya Duniani pamoja na serikali kadhaa kuhusu kesi hiyo.

Urusi: Hakuna Kesi ya Tauni Iliyogunduliwa

Hata hivyo, Shirika la Shirikisho la Urusi la Ulinzi wa Haki za Watumiaji na Ustawi wa Binadamu limetangaza kwamba vipimo vya kina vilivyofanywa kwa watu waliohusishwa na kesi hiyo havijaonyesha dalili za vimelea hatari, na kwamba kwa sasa hakuna hatari ya mlipuko wa ugonjwa huo.

Kwa mujibu wa taasisi hiyo, karibu vipimo 5,000 vimefanywa na hakuna kesi ya tauni iliyogunduliwa miongoni mwa watu waliowasiliana na marehemu.

Ikulu ya Kremlin pia imekanusha baadhi ya ripoti zilizochapishwa kuhusu uwezekano wa kuwepo kwa wagonjwa wapya, na imeviomba vyombo vya habari kutumia vyanzo rasmi vya afya vinapotoa taarifa kuhusu kesi hiyo.

Shirika la Afya Duniani pia limetangaza kwamba hadi sasa halijaona dalili zozote za maambukizi mapya katika Taasisi ya Utafiti wa Tauni ya Irkutsk iliyoko Siberia nchini Urusi.

WHO imekadiria kiwango cha hatari kwa afya ya umma kuwa cha chini nchini Urusi kwa ujumla, na cha chini sana barani Ulaya.

Kituo cha Ulaya cha Kuzuia na Kudhibiti Magonjwa (ECDC) kimesema kwamba hadi sasa hakijapokea taarifa kuhusu visa vya maambukizi ya pili wala ushahidi wa maambukizi endelevu ya ugonjwa huo kutoka mtu mmoja kwenda kwa mwingine.

Taasisi hiyo imesisitiza kwamba tauni ya mapafu ni ugonjwa hatari wa kuambukiza, lakini unaweza kutibiwa iwapo utagunduliwa mapema na antibiotics zitatumika ipasavyo.