Hojat al-Islam Qomi: Hatutaacha kuzungumza kuhusu Oktoba 7

Kwa mujibu wa mwandishi wa Abna, Hojat al-Islam Mohammad Qomi, Mkuu wa Shirika la Uenezi wa Kiislamu, kwenye ukurasa wake wa kibinafsi katika mtandao wa kijamii Virasti, akisherehekea Oktoba 7, kumbukumbu ya operesheni ya Dhoruba ya Al-Aqsa, aliandika: Hatutaacha kuzungumza kuhusu Siku ya Mungu ya Oktoba 7. Kivuli kizito cha hofu yake hakiiachi utawala wa Kizayuni. Wanajitahidi kwa hali na mali kurekebisha maisha yao kwa umwagaji damu na katika front ya nane (uongo na masimulizi ya vyombo vya habari); lakini wanazidi kuzama katika kinamasi cha uharibifu.

Amani na baraka za Mungu kwa shahidi Yahya Sinwar na wafuasi wake na mujahidina katika Dhoruba ya Al-Aqsa, ambaye alisema: «Hakuna amani na mazungumzo; ama tutashinda au Karbala itatokea.»