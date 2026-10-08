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Hojat al-Islam Qomi: Hatutaacha kuzungumza kuhusu Oktoba 7

8 Oktoba 2026 - 09:45
Msimbo wa Habari: 1875285
Source: ABNA
Hojat al-Islam Qomi: Hatutaacha kuzungumza kuhusu Oktoba 7

Mkuu wa Shirika la Uenezi wa Kiislamu, kwa kuchapisha ujumbe katika mtandao wa kijamii Virasti, aliandika: Kivuli kizito cha hofu ya operesheni ya Dhoruba ya Al-Aqsa hakiiachi utawala wa Kizayuni, na sisi hatutaacha kuzungumza kuhusu Oktoba 7.

Kwa mujibu wa mwandishi wa Abna, Hojat al-Islam Mohammad Qomi, Mkuu wa Shirika la Uenezi wa Kiislamu, kwenye ukurasa wake wa kibinafsi katika mtandao wa kijamii Virasti, akisherehekea Oktoba 7, kumbukumbu ya operesheni ya Dhoruba ya Al-Aqsa, aliandika: Hatutaacha kuzungumza kuhusu Siku ya Mungu ya Oktoba 7. Kivuli kizito cha hofu yake hakiiachi utawala wa Kizayuni. Wanajitahidi kwa hali na mali kurekebisha maisha yao kwa umwagaji damu na katika front ya nane (uongo na masimulizi ya vyombo vya habari); lakini wanazidi kuzama katika kinamasi cha uharibifu.

Amani na baraka za Mungu kwa shahidi Yahya Sinwar na wafuasi wake na mujahidina katika Dhoruba ya Al-Aqsa, ambaye alisema: «Hakuna amani na mazungumzo; ama tutashinda au Karbala itatokea.»

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