Dhoruba ya Al-Aqsa ilirudisha suala la Palestina katika kitovu cha milinganyo ya kimataifa

Mahdi Shakibai katika mahojiano, akijibu swali la kwamba kwa maoni yako operesheni ya Dhoruba ya Al-Aqsa ilibadilisha kiasi gani milinganyo ya kisiasa na kiusalama ya kanda na ni mabadiliko gani yanayoweza kuchukuliwa kama matokeo muhimu zaidi yake, alisema: Dhoruba ya Al-Aqsa ilibadilisha milinganyo iliyokuwa ikiendelea — kutoka juhudi za nchi fulani za kuhalalisha uhusiano katika kanda bila kutatua suala la Palestina — hadi kurudi kwa suala la Palestina katika kitovu cha milinganyo ya kikanda na kimataifa.

Aliendelea: Kwa msaada wa Wamarekani na baadhi ya nchi za kanda, mkondo ulikuwa umeundwa ambao ulijaribu, bila kuwahusisha Wapalestina katika tatizo kubwa, kupitia nchi za Kiarabu kuendeleza mchakato wa kuhalalisha uhusiano na utawala wa Kizayuni, ili katika hatua inayofuata kushughulikia suala la Palestina.

Shakibai aliongeza: Dhoruba ya Al-Aqsa iliharibu mchakato huu na kusimamisha juhudi zilizokuwa zikifanywa ili suala la Palestina lisahaulike, na kusababisha Palestina kuwa tena katika kitovu cha umakini wa kikanda na kimataifa.

Alisema: Athari muhimu zaidi ya operesheni ya Oktoba 7 ilikuwa kwamba ilitoa changamoto kwa taswira ambayo utawala wa Kizayuni na wafuasi wake wa Magharibi walikuwa wakiwasilisha ya utaratibu thabiti katika kanda.

Mwanachama wa Jumuiya ya Kutetea Palestina alisisitiza: Suala la Palestina ambalo lilikuwa likijaribiwa kusukwa kwenye pembezoni mwa mabadiliko ya kanda, lilirudi tena katika kitovu cha siasa za kikanda na kimataifa.

Vita vya Gaza viliongeza gharama ya kuhalalisha na utawala wa Kizayuni

Akijibu swali la kwamba je, tunaweza kusema kwamba moja ya matokeo muhimu zaidi ya Dhoruba ya Al-Aqsa ilikuwa kusimama au kupungua kwa mchakato wa kuhalalisha uhusiano wa nchi za Kiarabu na utawala wa Kizayuni, na vita vya Gaza viliathiri kiasi gani mchakato huu, alisema: Angalau katika suala la kupanua kuhalalisha, tunaweza kusema kwamba mchakato huu umesimama au umepungua sana, na athari ya vita vya Gaza katika suala hili ilikuwa dhahiri kabisa.

Shakibai aliendelea: Kabla ya operesheni ya Dhoruba ya Al-Aqsa, mazungumzo ya kuhalalisha uhusiano kati ya Saudi Arabia na utawala wa Kizayuni yalikuwa yakiendelea, lakini baada ya operesheni hii, mchakato huu ulisimama au ukawa mgumu.