Shirika la habari la Abna: Miaka mitatu Asia ya Magharibi inaamka kwa sauti ya milipuko ya kichokozi ya utawala wa Kizayuni, bila shaka kwa msaada wa Amerika; miaka mitatu kwa sehemu ya watu wa dunia, asubuhi huanza kwa kutafuta maji na mkate, na usiku kwa kuhesabu watu ambao hawakurudi tena. Kutoka Oktoba 7, 2023 hadi leo, jiografia ya vita kuu imepanuka, na athari ya mashambulizi ya utawala wa mauaji ya watoto wa Israeli imeenea kutoka vichochoro vya Gaza hadi nyumba za Kusini mwa Lebanon na kisha anga la Iran; vita ambavyo hospitali hazikubaki salama na hata hazikuweza kuwa mahali pa kimbilio salama kwa watu, shule ilibadilika kutoka darasa hadi mahali pa kuzikia watoto wasio na hatia, na maji na chakula kutoka mahitaji ya msingi ya maisha yakawa sehemu ya milinganyo ya vita kwa wanyonyaji damu wa dunia.

Ikiwa tutasimulia miaka mitatu iliyopita kwa historia ya operesheni, majina ya silaha na idadi ya mashambulizi, hakuna kitu cha kile kilichowapata watu kitakachoonekana. Wale watoto huko Gaza ambao mioyo yao ilitetemeka kila sekunde na wakafungwa sanda na kuwa shahidi mikononi mwa mama yao; nyumba ambazo hakuna kitu kilichobaki isipokuwa magofu; mama ambaye hasikii tena sauti ya mtoto wake; mtoto ambaye hakutaji tena jina la baba; daktari ambaye katika giza na bila vifaa amesimama juu ya mjeruhi ambaye labda hana uwezekano wa kuokolewa; mtoto ambaye badala ya begi la shule amebeba chupa kadhaa za maji. Hii ni simulizi ya miaka mitatu ambayo utawala wa kinyang'anyiro wa Israeli uligeuza Gaza kuwa moja ya maeneo makubwa zaidi ya uharibifu wa binadamu duniani, na wigo wa kupenda vita na mauaji ya watoto wake ulifikia Lebanon na Iran.

Gaza, Lebanon na Iran ni jiografia tatu tofauti, lakini katika miaka mitatu iliyopita, picha moja ya kawaida imejirudia mara nyingi: kufa shahidi kwa watu wasio na hatia. Miaka mitatu iliyopita haiwezi kupimwa tu kwa idadi ya makombora, operesheni na malengo ya kijeshi. Inapaswa kupimwa kwa idadi ya watoto ambao hawakurudi shule; kwa hospitali ambazo hazikuweza tena kupokea wagonjwa; kwa nyumba ambazo wamiliki wao walibaki chini ya magofu; kwa mama ambao walizika watoto wao; kwa watu ambao walipanga foleni kwa maji na kwa familia ambazo asubuhi moja zilitoka nyumbani na hazikurudi tena nyumbani kwao. Athari ya damu imeenea kutoka Gaza hadi Lebanon na Iran; athari ambayo haiishi na mwisho wa kila shambulizi na inabaki katika kumbukumbu ya watu ambao bado katikati ya vita wanatafuta ishara ya maisha.