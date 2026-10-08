Mashauriano ya afisa wa juu wa kijeshi wa Jordan na kamanda wa jeshi la nchi la CENTCOM

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu Al-Rai, Majdi Mohammad Al-Harasiss, Mkuu wa Staff ya Pamoja ya jeshi la Jordan, na Kevin Leahy, kamanda wa jeshi la nchi la CENTCOM, walijadili njia za kukuza ushirikiano wa kijeshi kutokana na mabadiliko ya kanda.

Al-Harasiss, siku ya Jumatano, alimpokea «Kevin Leahy», kamanda wa jeshi la nchi la Kamandi ya Kati ya Marekani, na ujumbe wake, na kwa pamoja walijadili na kubadilishana mawazo kuhusu njia za kuendeleza ushirikiano na uratibu wa kijeshi kati ya vikosi vya jeshi vya nchi hizo mbili, na pia kupanua ushirikiano uliopo katika nyanja za ulinzi kwa lengo la kuimarisha juhudi za pamoja za kusaidia usalama na utulivu wa kanda.

Kwa upande mwingine, «Leahy» alisifu jukumu la kati na muhimu la Ufalme wa Jordan na vikosi vyake vya jeshi katika kuimarisha utulivu na usalama katika ngazi za kanda na kimataifa.

Mkutano huu ulifanyika kwa uwepo wa kundi la makamanda na maafisa wa juu wa vikosi vya jeshi vya Jordan na mshauri wa kijeshi wa Marekani huko Amman.