Yemen ilidondosha ndege isiyo na rubani ya Kituruki inayomilikiwa na Saudi Arabia

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu mtandao wa Al-Masira, «Yahya Saree», msemaji wa vikosi vya jeshi vya Yemen, alitangaza kwamba vikosi hivi vilidondosha ndege moja isiyo na rubani yenye silaha ya upelelezi ya aina «Bayraktar Akıncı» iliyotengenezwa Uturuki, ambayo ilikuwa inamilikiwa na Saudi Arabia, angani katika mkoa wa Taiz.

Aliongeza kwamba ndege hii isiyo na rubani ililengwa na kudondoshwa kwa kutumia silaha inayofaa.

Msemaji wa vikosi vya jeshi vya Yemen pia alitangaza kwamba ndege hii isiyo na rubani iliyotajwa ililengwa wakati ikitekeleza misheni angani katika mkoa wa Taiz.