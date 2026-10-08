Timu ya usalama wa kitaifa ya Marekani ilijadili mkakati wake kuhusu Iran na Ansar Allah

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu mtandao wa Al-Jazeera, mtandao wa NBC News wa Marekani likinukuu afisa mmoja wa Washington ulidai kwamba Iran na Marekani katika mfumo wa mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja, mwezi huu wa miladi huko New York walizungumza kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran.

Afisa huyu aliongeza kwamba pande zote mbili katika mfululizo wa mazungumzo yao yasiyo ya moja kwa moja mwezi huu huko New York, zilijadili suala la mpango wa nyuklia wa Iran.

Afisa wa Marekani pia alidai kwamba Donald Trump, rais wa Marekani, alizungumza na timu yake ya usalama wa kitaifa kuhusu uwezekano wa kuanza tena operesheni dhidi ya Iran katika wiki zijazo.

Kwa mujibu wa ripoti hii, Trump pia alichunguza chaguo la kufanya mashambulizi dhidi ya Iran kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula.

Maafisa wa Marekani waliiambia NBC kwamba timu ya usalama wa kitaifa ya serikali ya Marekani pia ilichunguza mkakati wa Washington kuhusu Iran na harakati ya Ansar Allah ya Yemen.

Afisa mmoja wa Marekani katika suala hili aliongeza kwamba serikali ya nchi hii inajaribu kufikia makubaliano na Iran ambayo yatashughulikia masuala ya msingi, ikiwa ni pamoja na mpango wa nyuklia wa Iran.

Madai ya Axios: Pentagon inajiandaa kwa kuanza tena operesheni za kijeshi nchini Iran

Tovuti ya habari ya Axios likinukuu maafisa kadhaa wa Marekani ilidai kwamba Pentagon imeamuru Kamandi ya Kati ya Marekani (CENTCOM) kukamilisha maandalizi ya kuanza tena operesheni nchini Iran.

Axios pia likinukuu afisa mmoja wa Ikulu ya White House iliripoti kwamba chaguo zote kuhusu Iran wakati wowote ziko mikononi mwa Donald Trump, rais wa Marekani.

Kwa mujibu wa ripoti hii, afisa mmoja wa Pentagon pia alisema kwamba jukumu la wizara hii ni kuandaa chaguo za kijeshi na kuziwasilisha kwa Trump.

Axios pia likinukuu vyanzo vyake ilidai kwamba kuanza tena operesheni za vita nchini Iran kunaweza kujumuisha mashambulizi dhidi ya malengo katika sekta ya nishati, miundombinu na vituo vya nyuklia.