Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu ABC News, Zohran Mamdani, meya wa New York, leo Jumatano kwa maadhimisho ya mwaka wa tatu wa operesheni ya fahari ya Dhoruba ya Al-Aqsa, alitoa taarifa.

Meya wa New York alikosoa vikali hatua za utawala wa Kizayuni na kuzielezea kama mauaji ya halaiki.

Katika taarifa yake ya Jumatano imesemwa kwamba mateso haya hayakuanza siku hiyo wala hayakuisha siku hiyo, bali «yaliendelea kwa mauaji ya halaiki ya uharibifu na ya kuendelea ya Israeli huko Gaza.» Mateso haya hayakuanza siku hiyo wala hayakuisha siku hiyo; bali yaliendelea kwa mauaji ya halaiki ya uharibifu na ya kuendelea ya Israeli huko Gaza; mauaji ya halaiki ambapo zaidi ya Wapalestina 74,000 ikiwa ni pamoja na zaidi ya watoto 21,000 waliuawa (walifariki kama shahidi). Hata baada ya usitishaji wa mapigano unaodaiwa, zaidi ya Wapalestina 1,400 wengine walipoteza maisha. Mateso haya yamezidishwa kwa kila bomu ambalo Israeli inatupa juu ya gari za wagonjwa zinazosubiri mbele ya hospitali, kwa kila shambulizi la ndege isiyo na rubani linalolenga majengo ya makazi au waandishi wa habari, na kwa kila shehena ya msaada wa chakula inayorudishwa kwenye vivuko vya mpaka. Wakazi wengi wa New York wamekamatwa na huzuni hii inayovunja moyo, na sisi pia tunaomboleza pamoja nao; wakati tunajua kwamba pesa zetu za kodi zinatumika kufadhili uhalifu huu wa kivita. Baada ya miaka 3, hatupaswi kukubali ulimwengu ambao uvamizi na ubaguzi wa rangi unaendelea, uhalifu wa kivita unabaki bila jibu, na serikali yetu ya shirikisho kwa kila shehena ya silaha bado inashiriki katika uhalifu huu.