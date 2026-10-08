Mashauriano ya afisa wa juu wa kijeshi wa Saudi na kamanda wa jeshi la bahari la CENTCOM

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu Al-Sharq, Muhammad Al-Ghuraibi, Mkuu wa Staff ya jeshi la bahari la Saudi Arabia, siku ya Jumatano alikutana na Kurt Renshaw, kamanda wa jeshi la bahari la CENTCOM na kamanda wa Kikosi cha Tano cha nchi hiyo.

Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia ilitangaza kwamba pande zote mbili katika mkutano huu zilizungumza kuhusu ushirikiano wa baharini kati ya nchi hizo mbili.

Pande zote mbili zilisisitiza umuhimu wa ushirikiano huu katika kufikia maslahi ya pamoja na kuimarisha usalama wa baharini na uhuru wa usafiri wa meli katika kanda.