Trump: Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia!

Trump bila kuzingatia asili ya amani ya mpango wa nyuklia wa Tehran, alidai: Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia!

Mwanahabari alimuuliza Trump: Unasema Wanademokrasia watakufanya impeachment. Kwa sababu gani?; Yeye alidai: Wao wenyewe hawajui. Ningeweza kuchukua hatua mbaya sana dhidi ya Hillary Clinton. Ningeweza kuchukua hatua mbaya sana sana dhidi ya Joe Biden. Ningeweza kuchukua hatua mbaya sana dhidi ya Barack Obama. Nadhani kufanya kitu kama hicho hakufai, kwa sababu urais unapaswa kuheshimiwa!

Rais wa Marekani katika kujibu swali la mwanahabari kuhusu mashauriano na rais wa Urusi, alisema: Leo (baada ya saa kadhaa) nina simu iliyopangwa. Ni siku ya kuzaliwa ya Putin. Nina hakika kwamba wewe pia utaisherehekea.