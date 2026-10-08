Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Edinburgh waliinuka dhidi ya utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu The National Scot, takriban watu 200 wa wafanyakazi na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Edinburgh, katika kumbukumbu ya operesheni ya fahari ya Dhoruba ya Al-Aqsa dhidi ya utawala wa Kizayuni tarehe 7 Oktoba 2023, walishiriki katika mkutano wa maandamano ya kupinga uhusiano wa chuo hiki na wavamizi wauaji wa watoto na «kushiriki katika mauaji ya halaiki» huko Gaza.

Waandamanaji walitangaza kwamba wamechoka na maombi ya mara kwa mara kwa chuo hiki katika miaka 3 iliyopita ya kukata uhusiano wake na makampuni ya Kizayuni.

Maandamano haya yanaendelea na mfululizo wa hatua za awali dhidi ya maamuzi ya uwekezaji na ushirikiano wa chuo hiki; hatua zilizojumuisha kuandika maandishi kwenye majengo ya chuo na kutia sahihi maombi ambayo chuo kinatakiwa «kuondoa uwekezaji wake mara moja» na «kumaliza mikataba yote» na makampuni yanayoshirikiana na Wazayuni.