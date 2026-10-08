Wapiganaji wa Ansarullah wamepata ushindi mkubwa licha ya kuwa na uwezo na vifaa vichache

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt -ABNA-, Muhammad Al-Dulaimi, Balozi wa Jamhuri ya Yemen nchini Tehran, alitembelea makao makuu ya Chama cha Mu’talifa Islami na kukutana na kufanya mazungumzo na Asadullah Badamchian, Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Chama hicho.

Katika mkutano huo, pande hizo zilijadili maendeleo ya Yemen na eneo la Mashariki ya Kati, uhusiano wa kisiasa na vyama, pamoja na njia za kupanua ushirikiano wa pamoja.

Akizungumzia hali ya ulimwengu wa Kiislamu na maendeleo ya Yemen, Muhammad Al-Dulaimi alisema kuwa Saudi Arabia ndiyo iliyohusika na vitendo alivyovitaja kuwa vya kuidhalilisha na kuichafua Nyumba Tukufu ya Mwenyezi Mungu, ikiwemo kumwalika mwimbaji wa kike asiyevaa hijabu mjini Makka. Alisema kuwa wanafahamu Chama cha Mu’talifa Islami kina uhusiano na vyama na ndugu zao nchini Uturuki na Pakistan, na akaomba ushirikiano katika eneo hilo.

Akielezea maendeleo ya wapiganaji wa Ansarullah, alisema: “Tumepata ushindi mkubwa kwa kutumia rasilimali chache sana, wakati adui yetu ana wanajeshi 80,000 wenye vifaa bora zaidi pamoja na ulinzi wa anga.” Aliongeza kuwa eneo lililodhibitiwa lina ukubwa wa kilomita za mraba 6,000, sawa na nusu ya eneo la Lebanon, na kwamba lilitekwa ndani ya siku tano. Pia alisema visiwa vinne muhimu vilidhibitiwa.

Balozi huyo wa Yemen aliendelea kwa kuzungumzia wajibu wa Waislamu kwa watu wanaodhulumiwa katika ulimwengu wa Kiislamu. Alisema kuwa hapo awali Waislamu walikuwa wakidhulumiwa nchini India, Myanmar na maeneo mengine ya mbali, na alikuwa akijiuliza jinsi ya kuwasaidia kutokana na umbali. Alinukuu kauli ya Mtume Muhammad (s.a.w.w.) kwamba mtu anayesikia wito wa Muislamu na asimsaidie si Muislamu. Alisema kuwa sasa, kwa kuwepo kwa njia mbili muhimu za baharini zilizo chini ya udhibiti wao na Iran, hakuna atakayethubutu kuwadhuru au kuwaua kwa wingi Waislamu duniani.

Kwa upande wake, Asadullah Badamchian, Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Chama cha Mu’talifa Islami, akizungumzia maendeleo ya eneo na upinzani wa wananchi, alisema kuwa nchini Lebanon serikali inaunga mkono upande wa Magharibi, lakini wananchi wanaendelea kupinga.

Akikumbusha mwongozo wa Imam Khomeini, alisema kuwa Imam Khomeini, ambaye alianzisha Chama cha Mu’talifa Islami, alikuwa akisema kwamba ikiwa taifa lote la Kiislamu lingemwaga kila mmoja ndoo moja ya maji, Israel ingezamishwa na mafuriko.

Badamchian pia alizungumzia maendeleo ya kimataifa, akisema kuwa katika Umoja wa Mataifa mwaka huu, hotuba ya Trump ilikuwa, kwa maelezo yake, “ya kijinga,” huku hotuba ya Rais wa Iran ikiwa ya kihistoria. Alidai kwamba Saudi Arabia imefikia hatua ya kuiomba Marekani iingilie kati, lakini Marekani haijaingilia kutokana na madhara yanayoweza kutokea.

Mwenyekiti huyo wa Baraza Kuu la Chama cha Mu’talifa Islami alisisitiza pia kuunga mkono Mhimili wa Muqawama (Upinzani), akisema: “Kila usiku katika Swala ya Tahajjud namuombea Bw. Badr al-Din al-Houthi. Wafikishieni wapiganaji wa Yemen pongezi zetu.”

Mwisho wa mkutano huo, pande zote mbili zilijadiliana kuhusu maendeleo ya hivi karibuni nchini Yemen, hali ya eneo, suala la Palestina, njia za kuendeleza ushirikiano wa kisiasa na wa vyama, pamoja na kusaini mkataba wa maelewano kuhusu ushirikiano wa pamoja.