Mpangilio wa kijeshi wa Marekani katika Ghuba ya Uajemi; Je, Washington iko katika hatua za mwisho za kuishambulia Iran?

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul Bayt -ABNA- Pamoja na kuongezeka kwa mvutano na mabishano ya maneno kati ya Marekani na Iran, taratibu za usafirishaji wa meli katika Mlango wa Hormuz pia zinaendelea kubadilika. Maendeleo haya yanatokea wakati Marekani ikiendelea kuongeza shinikizo dhidi ya Tehran na kuwepo kwa mapendekezo ya mifumo mipya ya kurahisisha usafiri wa meli katika mojawapo ya njia muhimu zaidi za baharini kwa biashara ya mafuta duniani.

Kwa mujibu wa taarifa ya Al Jazeera, ongezeko la uwepo na mkusanyiko wa vikosi vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo linaendelea. Hali hii inatokea wakati Donald Trump, Rais wa Marekani, amekuwa akiitishia Iran mara kadhaa kwa kufanya shambulio kubwa.

Mpango wa Marekani wa kurahisisha kupita kwa meli

Abdulqadir Arada, mwandishi wa Al Jazeera, alisema kuwa kuna rasimu ya azimio la Marekani inayojumuisha hatua za kurahisisha usafirishaji wa meli na kupita katika Mlango wa Hormuz.

Moja ya hatua hizo ni mpango wa kutoa ulinzi wa kijeshi kwa meli. Pia inapangwa kuunga mkono juhudi za nchi zinazohusika katika kuondoa mabomu ya baharini katika eneo hilo.

Maendeleo haya yanatokea wakati Washington ikiendelea na kile inachokiita vizuizi vya baharini dhidi ya Iran. Trump ameelezea mfumo unaokusudiwa kutekeleza vizuizi hivyo kuwa ni “ukuta wa chuma”, kauli inayoashiria kuendelea kwa shinikizo dhidi ya biashara na usafirishaji wa mafuta ya Iran kupitia njia mbalimbali.

Katika suala hilo, Waziri wa Hazina wa Marekani amedai kuwa zaidi ya mapipa bilioni moja ya mafuta yamepitishwa kupitia Mlango wa Hormuz. Hii inatokea wakati serikali ya Marekani wakati huo huo ikizungumzia hatua za kurahisisha usafiri wa meli na kuzuia usafirishaji wa mafuta ya Iran, ikiwa ni pamoja na mafuta yaliyohifadhiwa kwenye meli za mafuta.

Kuongezeka kwa uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo

Sambamba na maendeleo hayo, Marekani inaendelea kupanga upya vikosi vyake vya kijeshi katika eneo hilo. Pete Hegseth, Waziri wa Vita wa Marekani, hakutoa maelezo mengi kuhusu aina na madhumuni ya mpangilio huo mpya.

Kwa mujibu wa kauli za maafisa wa Marekani, inatarajiwa kwamba meli ya kubeba ndege ya Theodore Roosevelt itawasili katika eneo hilo mwishoni mwa Novemba na kujiunga na meli nyingine mbili za kubeba ndege.

Harakati hizo pia zinahusisha kikosi cha majini na nchi kavu cha Makin Island. Meli hiyo ina urefu wa takribani mita 260, uzito wa karibu tani 41,000, na uwezo wa kubeba takribani wanajeshi 1,600 wa Majini.

Kikosi hicho pia kinajumuisha Kikosi cha 13 cha Upelelezi. Hapo awali Al Jazeera, ikimnukuu afisa wa Marekani, iliripoti kwamba takribani wanajeshi 2,000 wa kikosi hicho watawekwa kwenye meli hiyo.

Udhibiti wa bahari; mkakati wa Marekani katika eneo

Kanali Nidal Abu Zaid, mtaalamu wa kijeshi na kimkakati, alisema kuwa uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo kwa kiasi kikubwa umekamilishwa katika nyanja mbili—anga na baharini. Hata hivyo, kuwasili kwa vikosi vipya vya ardhini ni mojawapo ya vipengele vipya vya harakati za kijeshi za Marekani vinavyohusishwa na maendeleo ya Mlango wa Hormuz.

Abu Zaid, katika sehemu ya uchambuzi wa kijeshi ya Al Jazeera, alisema kuwa ndege za Marekani za kujaza mafuta angani sasa ziko katika viwanja vya ndege vya Ovda, Ramon na Ben Gurion vinavyodhibitiwa na Israel. Kwa mujibu wake, hali hiyo inaongeza utayari wa kikosi cha anga.

Aliongeza kuwa jeshi la majini la Marekani pia liko tayari na linasubiri tu kuwasili kwa meli ya majini na nchi kavu ya Makin Island pamoja na meli mpya ya kubeba ndege inayosafiri kuelekea Mashariki ya Kati.

Mtaalamu huyo aliunganisha harakati hizo za hivi karibuni na mafundisho ya kijeshi ya majini ya Marekani pamoja na dhana ya udhibiti wa bahari. Alisema kuwa kamanda wa operesheni za kijeshi, Admirali Brad Cooper, anatoka katika jeshi la majini, jambo ambalo linaweza kuashiria kuongezeka kwa utegemezi wa Marekani kwa uwezo wa majini katika mkakati wake.

Muundo wa sehemu tatu wa jeshi la majini la Marekani

Kwa mujibu wa Abu Zaid, mafundisho ya kijeshi ya majini ya Marekani yanategemea kugawanywa kwa meli zake katika sehemu tatu: theluthi moja kwa ajili ya matengenezo, theluthi moja kwa ajili ya mafunzo, na theluthi moja kwa ajili ya kufanya operesheni.

Akizungumzia uwepo wa meli za kubeba ndege George W. Bush na George Washington katika eneo la operesheni, alisema kuwa kuwasili kwa meli ya kubeba ndege Eisenhower kutahusishwa zaidi na malengo ya kusaidia vifaa na mahitaji ya kijeshi kuliko kushiriki moja kwa moja katika mapigano.

Abu Zaid pia alisema kuwa moja ya mambo mapya katika harakati za Marekani ni kuwasili kwa vikosi vya ardhini, ikiwemo kikosi cha upelelezi kinachoandamana na meli ya Makin Island. Alihusisha jambo hilo pia na uwepo wa vikosi vya SEAL na vikosi vya Marekani vinavyoshuka kwa njia ya anga katika eneo hilo.

Kwa mujibu wa mtaalamu huyo, kikosi cha upelelezi kinaweza kutumika kama kikosi cha mbele cha kukusanya taarifa kwa ajili ya operesheni yoyote ya pamoja ya majini na ardhini au operesheni ya kupeleka wanajeshi kutoka baharini kwenda nchi kavu. Hata hivyo, alikadiria kuwa uwezekano wa operesheni ya ardhini unaweza kuahirishwa hadi pale mazingira muhimu yatakapokuwa tayari.

Tofauti kati ya Marekani na Iran kuhusu udhibiti wa Mlango wa Hormuz

Kuhusu tofauti kati ya simulizi za Marekani na Iran kuhusu hali ya kupita kwa meli katika Mlango wa Hormuz, Abu Zaid alisema kuwa pande hizo mbili zina mitazamo tofauti kuhusu maana ya udhibiti.

Kwa mujibu wake, Tehran inahusisha udhibiti wa Mlango wa Hormuz na kuvuruga usafirishaji wa meli na kuzuia meli kupita, wakati Washington inaufafanua udhibiti huo kama uwezo wa kuhakikisha meli zinaendelea kupita.

Mtaalamu huyo wa kijeshi alisema hatimaye kwamba udhibiti halisi wa kijeshi wa Mlango wa Hormuz unahitaji upelelezi na uondoaji wa mabomu ya baharini, na kwamba hakuna upande kati ya pande hizo mbili ambao hadi sasa umetimiza kikamilifu masharti hayo mawili.

Alielezea hali ya sasa kama aina ya mzozo wa kiutendaji wa kulazimisha udhibiti wa Mlango wa Hormuz.

Vitisho vya pande zote kati ya Washington na Tehran

Maendeleo haya yanatokea wakati Donald Trump akiendelea kuitishia Iran kwa operesheni kubwa ya kijeshi.

Kwa upande mwingine, maafisa wa Iran wameonya kwamba endapo Marekani itafanya shambulio lolote, jibu la Iran litakuwa kubwa zaidi.

Katika hali hiyo, kuongezeka kwa uwepo wa meli za kubeba ndege, vikosi vya majini na nchi kavu pamoja na vikosi vya upelelezi vya Marekani katika eneo hilo, sambamba na maendeleo yanayohusiana na Mlango wa Hormuz, kumeongeza umuhimu wa mabadiliko ya kijeshi katika Ghuba ya Uajemi. Hata hivyo, harakati hizi pekee hazitoshi kuhitimisha kwamba uamuzi wa mwisho wa kuanzisha shambulio dhidi ya Iran tayari umefikiwa.