Misri yakanusha tuhuma za Ethiopia kuhusu kuunga mkono makundi ya upinzani

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul Bayt -ABNA- “Fawzi Al-Ashmawi”, Naibu Waziri wa zamani wa Mambo ya Nje wa Misri, amezitaja tuhuma za Ethiopia dhidi ya Cairo za kuunga mkono makundi ya upinzani kuwa ni “zisizo na msingi”, na kusema kuwa mgogoro wa sasa nchini Ethiopia unatokana na namna ambavyo taifa la kisasa la nchi hiyo lilivyojengwa.

Al-Ashmawi alisisitiza kwamba Misri hainufaiki kutokana na kukosekana kwa utulivu nchini Ethiopia, na kwamba uwepo wa serikali kuu yenye nguvu nchini humo unaonekana kuwa kwa manufaa ya utulivu wa eneo hilo; kwa sharti kwamba Ethiopia iwe tayari kusaini makubaliano ya lazima kuhusu Bwawa la Renaissance (Al-Nahda) na mtiririko wa maji yake.

Afisa huyo wa zamani wa Misri alisema zaidi kwamba Misri inataka Pembe ya Afrika ibadilike kuwa eneo lenye utulivu, maendeleo na ustawi, kwa kuzingatia maendeleo na ushirikiano. Alisisitiza kwamba utulivu na amani katika Pembe ya Afrika vinaendana na maslahi ya Misri, na kwamba usalama wa maji ni suala la “kuwepo” kwa nchi hiyo.

Kwa mujibu wake, Misri inategemea Mto Nile kwa asilimia 98, na Cairo haitaki Ethiopia iwe nchi iliyoshindwa ambayo itaingilia masuala ya nchi nyingine na kusababisha matatizo kwa Sudan, Yemen na Somalia.

Katika muktadha huo, Jeshi la Sudan pia lilikanusha tuhuma za kamanda wa jeshi la Ethiopia na kuzitaja kuwa “batili”.

“Abdul-Mutalib Siddiq Makki”, mtafiti wa masuala ya kisiasa, alisema kuhusu suala hilo kwamba jeshi la Sudan linapigana katika maeneo kadhaa, na kwamba tuhuma za Ethiopia zinapaswa kuchunguzwa katika muktadha wa hali ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan.

Makki alidai kwamba Ethiopia inahusika katika vita vya Sudan kwa kuwakaribisha wanajeshi wa Vikosi vya Msaada wa Haraka (RSF), pamoja na baadhi ya watu na makundi ya kisiasa yanayounga mkono vikosi hivyo.

Mchambuzi huyo wa Sudan pia alidai kwamba harakati za kisiasa zilizopelekea kuzuka kwa vita nchini Sudan zilianza nchini Ethiopia, na kwamba wanajeshi waliingia Sudan kutoka katika ardhi ya Ethiopia na kurejea Ethiopia baada ya kushindwa.

Aidha, alitoa tuhuma kuhusu matumizi ya ndege zisizo na rubani za Ethiopia kutoka katika kambi zilizoko maeneo ya mpakani, pamoja na kushambuliwa kwa malengo ya kiraia mashariki mwa Sudan. Alisema pia kuna silaha katika kambi za Ethiopia ambazo huingizwa nchini Sudan kupitia anga ya Ethiopia.

“Will Davidson”, mtaalamu wa masuala ya Afrika, alisema kwamba kwa sasa hakuna ushahidi wa kweli na unaoonekana kuhusu Misri na Sudan kutoa msaada wa vifaa kwa makundi yenye silaha nchini Ethiopia, ingawa hakuondoa uwezekano wa kuwepo kwa aina fulani ya msaada kutoka Sudan.

Davidson alisema chanzo cha migogoro ya sasa ni mchanganyiko wa mizozo ya kisiasa ya ndani nchini Ethiopia na mvutano wa kikanda na kimataifa, ikiwa ni pamoja na kuendelea kwa mvutano kati ya Ethiopia na Eritrea, pamoja na tofauti kati ya Ethiopia na Misri kuhusu maji ya Mto Nile.

“Berhanu Jula”, Kamanda wa Jeshi la Ethiopia, hivi karibuni aliishutumu Misri, Sudan na Eritrea kwa kuunga mkono Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Tigray (TPLF) na makundi yanayoshirikiana nayo. Alisema makundi hayo yenye silaha yasingeweza kupata mafanikio ya hivi karibuni bila msaada wa kutoka nje.

Tuhuma hizi zimetolewa kufuatia maendeleo ya hivi karibuni ya kijeshi na udhibiti wa baadhi ya maeneo ya kimkakati na vikosi vya Tigray, ikiwemo Uwanja wa Ndege wa Mekelle, ambao ni kitovu cha Mkoa wa Tigray.