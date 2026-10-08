Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul Bayt -ABNA-: FDD ni kifupi cha Foundation for Defense of Democracies, ambacho kwa Kiswahili kinaweza kutafsiriwa kama “Wakfu wa Kulinda Demokrasia”.

Kituo hiki cha utafiti wa sera za Marekani, kilichopo Washington, kinajikita kwa kiwango kikubwa na kwa utaalamu katika masuala yanayohusiana na Iran, makundi yenye silaha katika eneo hilo, pamoja na uhusiano wa Marekani na nchi za Mashariki ya Kati.

Uchambuzi wa kituo hiki cha utafiti huchunguzwa moja kwa moja na watunga sera, maseneta na maafisa wa ngazi za juu katika tawala za Republican, pamoja na baadhi ya viongozi wa tawala za Democratic nchini Marekani, kwa lengo la kuwa na ushawishi katika utungaji wa sera za kigeni.

Wakfu huu, ambao una msimamo mkali dhidi ya Iran, umekuwa ukifanya tafiti na uchambuzi wa kina katika kuandaa mikakati inayolenga kudhoofisha au kubadilisha muundo wa mamlaka katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Sasa baada ya kufahamu vizuri nafasi na mtazamo wa Wakfu wa Kulinda Demokrasia kuhusu Iran, tunaangazia moja ya makala muhimu ya kituo hiki cha utafiti kuhusu kushindwa kwa mpango wa kiuchumi wa Marekani dhidi ya Iran.

Muda mfupi uliopita, Scott Bessent, Waziri wa Hazina wa Marekani, katika muktadha wa vita vya pande zote dhidi ya Iran, alipendekeza sera iliyopewa jina la “Kampeni ya Bessent” (The Bessent Campaign) kama mkakati au mpango mpya wa Marekani wa kukabiliana na Iran.

Lengo la kampeni hii ni kuweka shinikizo la juu kiuchumi na baharini ili kuzuia Iran kupata rasilimali za kifedha, biashara na mtiririko wa nishati. Tofauti na vita vya moja kwa moja vya kijeshi, Kampeni ya Bessent inalenga zaidi katika vizuizi na shinikizo la kiuchumi.

Jambo muhimu zaidi katika Kampeni ya Bessent si ushindi wa kijeshi, bali ni kutafuta ushindi kupitia shinikizo la ndani; kiasi kwamba shinikizo la kiuchumi lisababisha maandamano makubwa na ya kitaifa ndani ya Iran.

Kukiri kushindwa katika Vita vya Ramadhani

Kituo cha FDD katika makala yenye kichwa “Je, Tumepoteza Vita na Iran?”, kinasema wazi kwamba Washington ilianzisha kampeni ya siku 39 dhidi ya Tehran kwa lengo la “mabadiliko ya utawala” (Regime Change), lakini kampeni hiyo ilisimamishwa bila kufikia matokeo yaliyokusudiwa kutokana na kutoweza kudhibiti uwezo wa kujihami wa Iran.

Mwandishi anaeleza kwamba Marekani ililazimika kubadili mkakati kutoka vita vikubwa vilivyolenga kuuangusha utawala hadi kampeni yenye mipaka, yaani mivutano ya kijeshi iliyodhibitiwa.

Kushindwa kwa Kampeni ya Bessent

Makala ya FDD inatoa sababu mbili kuu za kushindwa kwa mpango huu mpya:

1. Ukosefu wa utafiti na mipango ya kina:

Mpango huu unaojulikana kama shinikizo la juu haukuwa mkakati wa kisayansi na uliopangwa kwa umakini; bali ulikuwa mwitikio tu kufuatia kushindwa kwa mpango wa awali wa vita na mashambulizi ya mabomu.

Makala hiyo inasema Iran ni nchi yenye uchumi wenye vyanzo mbalimbali na njia nyingi mbadala, na inaweza kukwepa vizuizi kwa kutumia njia zisizo za moja kwa moja pamoja na wasuluhishi.

2. Kutegemea “maandamano ya ndani”:

Kwa mujibu wa uchambuzi wa FDD, mafanikio ya shinikizo hili la kiuchumi yanawezekana tu iwapo litasababisha maandamano ya kitaifa ndani ya Iran. Kwa hiyo, ikiwa wananchi wa Iran hawataitikia vizuizi hivyo, iwe kwa njia ya kijeshi, kidiplomasia au ya kulinganisha nguvu, mpango huo hautakuwa na athari.

Wananchi kutokaribisha kuanguka kwa utawala

FDD inakiri kwamba Wairani wako tayari kusimama kwa ajili ya kuilinda nchi yao hata kwa gharama kubwa; kwa maneno mengine, kituo hiki cha utafiti kinaamini kwamba wananchi wa Iran wameonyesha kuwa hawatumii mwitikio wa kijamii kama njia ya kuuangusha utawala.

Wananchi wa Iran wanaweka mkazo mkubwa katika kulinda nchi yao, na utabiri wa Marekani kwamba shinikizo la kiuchumi litasababisha kuporomoka kwa mfumo au maandamano makubwa hauendani na hali halisi ya uwanjani na mwenendo wa wananchi wa Iran.

Hitimisho

Kwa ujumla, inaweza kusemwa kwamba Marekani ilisukumwa kuingia katika vita hivi kutokana na ushawishi wa Israel na ikatumia kiwango cha juu zaidi cha shinikizo; hata hivyo, Iran ilikuwa imejiandaa kwa miaka kwa ajili ya hali kama hii na, kupitia mkakati wa vita visivyo vya kawaida, inalenga kuiondoa Marekani katika eneo hilo.

Wananchi wa Iran, ambao makala inawaeleza kuwa wana uelewa wa kiustaarabu na mwamko wa kidini, wameazimia kuilinda Iran kwa nguvu zao zote ili kukomesha mchakato wa kuidhoofisha nchi na kuona tena Iran ikiwa na nguvu na ustawi. Kwa hiyo, kampeni ya shinikizo la juu, licha ya ugumu wake wote, haitadhoofisha azma ya wananchi ya kuilinda nchi yao.

Kwa mujibu wa kauli ya kiongozi huyo aliyeuawa, aliyesema: “Trump pia mwili wake utageuka kuwa udongo, utakuwa chakula cha nyoka na mchwa, lakini Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itaendelea kusimama.”

Chanzo: Be Vaghte Iran