Ujumbe wa Rambirambi wa Waziri wa Mambo ya Nje wa Serikali ya Mpito ya Afghanistan kwa Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul Bayt -ABNA- Amir Khan Muttaqi, Kaimu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Taliban, katika ujumbe aliomtumia Sayyid Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alitoa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha dada yake.

Mawlawi Amir Khan Muttaqi, katika ujumbe huo aliomuelekezea Sayyid Abbas Araghchi, alieleza masikitiko yake kutokana na kifo cha dada yake, akisema kuwa msiba huo umesababisha huzuni na masikitiko makubwa. Aidha, alitoa pole na kuonyesha mshikamano wake kwa Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran na familia yake.

Katika ujumbe huo imeelezwa kwamba Muttaqi pamoja na wafanyakazi wenzake wanawasilisha rambirambi, pole na mshikamano wao kwa Araghchi, familia yake na ndugu wa marehemu.

Kaimu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Taliban pia amemuomba Mwenyezi Mungu amruzuku marehemu rehema na msamaha, na amruzuku Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran pamoja na familia yake subira na malipo mema.

Badr al-Sadat Araghchi, dada wa Sayyid Abbas Araghchi, alifariki dunia Alhamisi, tarehe 9 Mehr 1405, baada ya takribani mwaka mmoja wa kupambana na ugonjwa wa saratani. Sherehe za kumuaga na kumzika zilifanyika siku ya Ijumaa. Ujumbe wa rambirambi wa Amir Khan Muttaqi ulitolewa wiki moja baada ya kifo chake, tarehe 16 Mehr.