Taliban yasistiza utekelezaji wa sheria inayokataza upigaji picha na utengenezaji wa video huko Kandahar

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul Bayt -ABNA- Idara ya Kuamrisha Mema na Kukataza Maovu ya Taliban katika mkoa wa Kandahar, katika barua iliyoiandikia taasisi zinazohusika, imeziomba zishirikiane na idara hiyo katika kutekeleza Kifungu cha 22 cha Sheria ya Kuamrisha Mema na Kukataza Maovu.

Katika barua hiyo, iliyotolewa tarehe 6 October 2026, imesisitizwa kwamba taasisi husika zina wajibu wa kuwahamasisha wananchi kuzingatia masharti ya kifungu hicho na zinapaswa kushirikiana na Idara ya Kuamrisha Mema na Kukataza Maovu katika utekelezaji wake.

Idara hiyo pia imeziomba taasisi husika kuhakikisha kwamba wakati wa ufunguzi wa mikutano na programu mbalimbali, utekelezaji wa Kifungu cha 22 unapewa kipaumbele kwa umakini, na washiriki wanafahamishwa kuhusu vikwazo vilivyowekwa katika kifungu hicho.

Kwa mujibu wa Kifungu cha 9 cha Ibara ya 22 ya sheria hiyo, matumizi ya vifaa vya kurekodia, redio na vifaa vingine vinavyofanana navyo katika kompyuta zinazobebeka, pamoja na kutengeneza na kutazama picha na video kwa kutumia vifaa hivyo, vimetangazwa kuwa ni marufuku. Ibara ya 17 na 22 ya Sheria ya Kuamrisha Mema na Kukataza Maovu ya Taliban pia imeweka vikwazo vya kina kuhusu upigaji picha na utengenezaji wa video za viumbe hai.

Utekelezaji wa vikwazo hivyo ulianza awali katika baadhi ya mikoa ya Afghanistan, na katika baadhi ya matukio waandishi wa habari walikamatwa kutokana na kupiga picha na kurekodi video au walikabiliwa na vikwazo katika shughuli zao za kitaaluma; hali ambayo imeibua wasiwasi kuhusu upatikanaji wa taarifa kwa vyombo vya habari na uhuru wa waandishi wa habari kufanya kazi nchini Afghanistan.