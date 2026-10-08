Motaki: Mwakilishi wa Ujerumani anarudia upuuzi wa Redio ya Israel

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt -ABNA- Manouchehr Motaki, Mwenyekiti wa Baraza la Utendaji la Umoja wa Mabunge ya Dunia (IPU), katika kikao cha Mkutano Mkuu wa 153 wa umoja huo uliofanyika Arusha, Tanzania, akijibu matamshi makali na ya kukashifu yaliyotolewa na mwakilishi wa Bunge la Ujerumani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mkutano huo, alisema:

“Sina pingamizi dhidi ya matamshi ya bwana huyo wa Ujerumani yaliyotolewa leo mchana, na hata kuhusu suala la Ghuba ya Uajemi na vita vinavyoendelea, nakubaliana na kauli zake. Hata hivyo, pingamizi langu ni dhidi ya matamshi yasiyo na heshima ya mwanamke huyo wa Ujerumani yaliyotolewa katika kikao cha asubuhi, ambayo yalikiuka kanuni za kikao. Kwa uamuzi wa mwenyekiti asiye na uzoefu wa kikao, alipewa fursa ya kuzungumza.”

Aliongeza: “Ujumbe wa Iran umewasilisha malalamiko yake kuhusu mwenendo huu usio wa kisheria kwa njia ya barua kwa Mwenyekiti wa Umoja wa Mabunge ya Dunia (IPU). Kuhusu maneno yasiyokuwa na msingi ya mwanamke huyo, ambaye hana ufahamu wa kutosha kuhusu mikutano ya aina hii na sheria zinazoiongoza, inapaswa kusemwa kwamba katika hotuba yake alirudia upuuzi unaotangazwa na Redio ya Israel. Hatua kama hiyo inaleta shaka kwamba mtu huyo anafanya kazi katika mkutano huu kwa kuzingatia malengo ya utawala wa Kizayuni. Anapaswa kujiuliza kwa nini angetumia jukwaa la mkutano wa kimataifa wa mabunge kuwa mahali pa kurudia madai ya Wazayuni.”

Mwenyekiti wa ujumbe wa bunge la Iran katika mkutano wa Umoja wa Mabunge ya Dunia, akirejea misimamo ya Serikali ya Ujerumani kuhusu utawala wa Kizayuni, alisema: “Kansela wa Ujerumani ametangaza kwamba sisi tunafanya kazi chafu za Israel; hivyo, mwanamke huyu asiye na heshima na mawakala wengine wa Wazayuni wanapaswa kujua kwamba wananchi wa Iran hawatanyamaza mbele ya jinai za utawala wa Kizayuni.”

Mwisho wa majibu yake kwa mwakilishi wa Ujerumani, akiwa ameshikilia na kuonyesha picha ya kiongozi aliyeuawa pamoja na mjukuu wake aliyeuawa, alisisitiza: “Mwambieni utawala wa Israel kwamba wananchi wa Iran watawavunja meno Netanyahu, ambaye anawaua watoto, na Trump mwenye uhalifu, na wanapaswa kutarajia adhabu kwa uhalifu wao. Wananchi wa Iran hawatasahau damu ya mashahidi wao, na tutalipiza kisasi kwa damu ya Imam wetu shahidi, Imam Khamenei.”