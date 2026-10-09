Pakistan na Mtihani wa Ahadi ya Ulinzi kwa Saudi Arabia: Je, Islamabad Itatuma Vikosi Yemen?

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt -ABNA- Uhusiano wa ulinzi kati ya Pakistan na Saudi Arabia umeingia katika hatua mpya baada ya mkutano wa dharura wa Kamati ya Kisiasa na Ulinzi ya Kimkakati ya Muungano wa Makkah, uliofanyika tarehe 5 Oktoba 2026 katika mji wa Riyadh, mji mkuu wa Saudi Arabia, kwa kushirikisha Saudi Arabia, Pakistan na Uturuki. Mkutano huo ulifanyika wakati mashambulizi ya vikosi vya kijeshi vya Yemen dhidi ya ardhi ya Saudi Arabia yakizidi na operesheni za kijeshi nchini Yemen zikianza tena.

Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la Al-Araby Al-Jadeed, hatua muhimu zaidi iliyotokana na mkutano huo ni uamuzi wa nchi hizo tatu wa kuondoka mara moja katika mfumo wa ahadi za kisiasa na kuanza kutekeleza kwa vitendo ahadi za ulinzi wa pamoja. Hii ina maana kwamba nchi wanachama wa Muungano wa Makkah zinapaswa kuchukua hatua zinazohitajika ili kutoa wanajeshi na uwezo wa kijeshi uliokubaliwa, kisha kupeleka uwezo huo Saudi Arabia kwa haraka, kwa mujibu wa mipango iliyowekwa na sheria za ndani za kila nchi.

Kwa hiyo, swali si tena tu iwapo Pakistan itatoa msaada wa kijeshi kwa Saudi Arabia au la. Suala kuu sasa ni aina ya msaada wa kijeshi itakaotoa, kasi ya kuutoa na uwezekano wa vikosi vya Pakistan kushiriki moja kwa moja katika medani ya mapigano.

Muungano wa Makkah waingia katika hatua ya utekelezaji

Baada ya mkutano wao wa dharura mjini Riyadh, nchi wanachama wa Muungano wa Makkah zilitangaza kuwa zitaanza kutekeleza mara moja ahadi za ulinzi wa pamoja, ikiwa ni pamoja na kutoa wanajeshi na uwezo wa kijeshi na kuvipeleka Saudi Arabia kwa haraka.

Khalid bin Salman, Waziri wa Ulinzi wa Saudi Arabia, pia alitangaza kuanza kutumika kwa mifumo ya kuzuia mashambulizi kwa njia ya ulinzi wa pamoja dhidi ya mashambulizi yanayoilenga Saudi Arabia, ndani ya mfumo wa Muungano wa Makkah.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan nayo ilitangaza kuwa Islamabad, Riyadh na Ankara zimekubaliana kutoa wanajeshi na uwezo wa kijeshi ndani ya mfumo wa Makubaliano ya Makkah.

Pakistan ina uzoefu wa awali katika kutekeleza ahadi hizo. Ushirikiano wa kijeshi kati ya Islamabad na Riyadh si jambo jipya; una historia ya miongo kadhaa. Zamani, vikosi vya Pakistan vimewahi kuwepo Saudi Arabia kwa ajili ya mafunzo, ushauri wa kijeshi na ulinzi wa miundombinu. Pia, wakati wa Vita vya Ghuba vya mwaka 1990 na 1991, vilishiriki katika ulinzi wa ardhi ya Saudi Arabia.

Uwepo wa kijeshi wa Pakistan nchini Saudi Arabia: Uzoefu uliowahi kujirudia

Hata hivyo, maendeleo muhimu zaidi yalitokea mwaka 2026. Wakati huo, Pakistan ilituma Saudi Arabia wanajeshi kati ya 8,000 na 10,000, kikosi kimoja cha ndege za kivita chenye takribani ndege 16, ndege zisizo na rubani na mifumo ya ulinzi wa anga, ndani ya mfumo wa mipango ya ulinzi wa pamoja.

Kwa msingi huo, kutumwa kwa wanajeshi wa Pakistan nchini Saudi Arabia si uwezekano wa kinadharia pekee; kwa mujibu wa taarifa hiyo, hatua hiyo ilitekelezwa katika mwaka huu. Hata hivyo, jukumu na ukubwa wa kikosi hicho ni tofauti na kushiriki moja kwa moja katika operesheni za mashambulizi.

Jambo hili limepata umuhimu zaidi baada ya makubaliano ya pamoja ya ulinzi ya Makkah, yaliyotiwa saini na Saudi Arabia, Pakistan na Uturuki mwezi Agosti 2026.

Kwa mujibu wa makubaliano hayo, shambulio lolote la kutumia silaha dhidi ya mojawapo ya nchi hizo tatu litachukuliwa kuwa ni shambulio dhidi ya nchi zote tatu. Islamabad pia imesisitiza kuwa makubaliano hayo yana madhumuni ya kujihami na yanategemea haki ya kujilinda binafsi na kwa pamoja, kama ilivyoainishwa katika Ibara ya 51 ya Mkataba wa Umoja wa Mataifa.

Kutoka makubaliano ya kimkakati ya mwaka 2025 hadi muungano wa nchi tatu

Saudi Arabia na Pakistan zilikuwa tayari zimesaini makubaliano ya kimkakati ya pamoja ya ulinzi mwezi Septemba 2025.

Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa Riyadh baada ya kusainiwa kwa makubaliano hayo na Mohammed bin Salman, Mwanamfalme wa Saudi Arabia, pamoja na Shehbaz Sharif, Waziri Mkuu wa Pakistan, ilielezwa kuwa makubaliano hayo yalikusudiwa kuimarisha usalama wa nchi hizo mbili na kuchangia katika kufanikisha usalama na amani katika eneo hilo na duniani kote.

Kwa mujibu wa makubaliano hayo, uchokozi wowote dhidi ya mojawapo ya nchi hizo mbili utachukuliwa kuwa ni uchokozi dhidi ya nchi zote mbili.

Pakistan inaweza kufikia wapi?

Ehtesham-ul-Haq, mchambuzi wa Pakistan, alisema katika mahojiano na gazeti la Al-Araby Al-Jadeed kuwa mkutano wa hivi karibuni wa Riyadh umeisogeza ahadi ya nchi hizo tatu kutoka katika kiwango cha kinadharia kuelekea utekelezaji wa vitendo. Hili limejitokeza hasa baada ya nchi hizo tatu kusisitiza kutoa wanajeshi na uwezo wa kijeshi waliokubaliana na kuvipeleka Saudi Arabia kwa haraka.

Kwa mujibu wake, msaada wa Pakistan huenda ukaanza katika maeneo ambayo Islamabad inaweza kuyaandaa na kuyapeleka kwa haraka, yakiwemo ulinzi wa anga, ulinzi wa miundombinu muhimu, ndege za kivita, ndege zisizo na rubani, upelelezi na ufuatiliaji, usaidizi wa vifaa na usafirishaji, kubadilishana taarifa za kiintelijensia na uratibu wa operesheni.

Anaamini kuwa ulinzi wa anga ya Saudi Arabia na miundombinu yake muhimu unaweza kuwa mojawapo ya aina za haraka zaidi za msaada wa Pakistan, hasa kutokana na kutegemea kwa mashambulizi ya vikosi vya kijeshi vya Yemen makombora na ndege zisizo na rubani.

Hata hivyo, swali nyeti zaidi ni hili: Je, Pakistan inaweza kutuma vikosi vyake vya ardhini kushiriki katika vita nchini Yemen?

Kutuma vikosi Yemen: Uwezekano au mstari mwekundu?

Hamza Amira, mchambuzi wa Pakistan, alipoulizwa kuhusu suala hili na gazeti la Al-Araby Al-Jadeed, alisema kuwa kwa kuzingatia taarifa zilizopo, hasa baada ya mkutano wa Riyadh, uwezekano huo upo wazi. Hata hivyo, utekelezaji wake utategemea mwenendo wa baadaye wa vikosi vya kijeshi vya Yemen.

Kwa maoni yake, iwapo hali itafikia hatua ambayo kutuma wanajeshi na kushiriki katika operesheni za ardhini kutakuwa jambo la lazima, Pakistan itachukua hatua hiyo.

Hata hivyo, Amira anatofautisha kati ya kupeleka wanajeshi wa Pakistan ndani ya Saudi Arabia kwa ajili ya kulinda ardhi na miundombinu ya nchi hiyo, na kuwatuma Yemen ili kushiriki katika operesheni za mashambulizi.

Kwa mujibu wake, mkutano wa Riyadh ulizungumzia kupeleka wanajeshi na uwezo wa kijeshi nchini Saudi Arabia, lakini haukutangaza kuwa wanajeshi wa Pakistan watatumwa Yemen. Hata hivyo, kutokana na hali ya vita, uwezekano mbalimbali hauwezi kuondolewa. Historia ya uhusiano kati ya Pakistan na Saudi Arabia pia inaonesha kuwa Islamabad inaweza kuchukua hatua pana za kuilinda Saudi Arabia.

Kumbukumbu za mwaka 2015 na vikwazo vya ndani ya Pakistan

Kwa upande mwingine, Shafaat Ali Khan, mchambuzi wa masuala ya usalama wa Pakistan, anaona kuwa uwezekano wa nchi hiyo kuingiza vikosi vyake katika vita nje ya mipaka ya Saudi Arabia ni mdogo.

Aliliambia gazeti la Al-Araby Al-Jadeed kuwa Pakistan iliwahi kukataa kushiriki moja kwa moja katika vita vya Yemen. Mwaka 2015, Bunge la Pakistan lilikataa ombi la Saudi Arabia la kushiriki moja kwa moja katika operesheni za kijeshi dhidi ya vikosi vya kijeshi vya Yemen. Hata hivyo, wakati huohuo, Bunge hilo lilisisitiza umuhimu wa kuilinda Saudi Arabia na kuhakikisha usalama wake.

Kwa mujibu wake, Pakistan kwa sasa inajaribu kuendeleza nafasi yake kama mpatanishi wa kikanda. Jambo hili linaweza kuifanya Islamabad kuwa na tahadhari zaidi kuhusu kuingia katika vita vya muda mrefu vya mashambulizi ndani ya Yemen.

Ngazi tatu za msaada wa kijeshi wa Pakistan

Shafaat Ali Khan anaeleza ngazi tatu zinazowezekana za msaada wa Pakistan kwa Saudi Arabia katika hali ya sasa.

Ngazi ya kwanza: Kuimarisha ulinzi wa anga wa Saudi Arabia, kutuma ndege za kivita na ndege zisizo na rubani, timu za uendeshaji na matengenezo, vikosi vya ujasusi, pamoja na kulinda miundombinu, kambi za kijeshi na vituo nyeti.

Ngazi ya pili: Kutuma vikosi vya ardhini vya Pakistan ndani ya Saudi Arabia kwa ajili ya kulinda mipaka, miundombinu na vituo vya kijeshi. Vikosi hivyo vinaweza kushirikiana na vikosi vya Saudi Arabia katika majukumu ya usalama na ulinzi. Kwa mujibu wa mchambuzi huyu, uwezekano wa hatua hiyo umeongezeka baada ya mkutano wa hivi karibuni wa Riyadh.

Ngazi ya tatu: Hii ndiyo hali nyeti zaidi, inayohusisha vikosi vya Pakistan kushiriki katika operesheni za kijeshi nje ya mipaka ya Saudi Arabia na kuingia moja kwa moja katika mapigano ndani ya Yemen.

Mchambuzi huyo anakadiria kuwa Islamabad inaweza kutekeleza ahadi zake za ulinzi kwa kulinda ardhi ya Saudi Arabia bila kulazimika kuingia katika vita vya ardhini nchini Yemen.

Kwa maoni yake, kuingia katika vita vya aina hiyo kunaweza kusababisha mgogoro wa ndani nchini Pakistan, hasa kutokana na uwepo mkubwa wa Waislamu wa madhehebu ya Shia nchini humo. Zaidi ya hayo, Pakistan haina nia ya kuingia katika mzozo wa moja kwa moja na Iran, wakati huohuo ikiwa inakabiliwa na changamoto za kiusalama zinazohusiana na India na Afghanistan.

Viongozi wa Pakistan wanasema nini?

Maendeleo haya yanajiri wakati Islamabad imeongeza msisitizo katika matamko yake kuhusu usalama wa Saudi Arabia.

Ahmed Sharif Chaudhry, msemaji wa Jeshi la Pakistan, alisema tarehe 18 Septemba kuwa nchi yake iko tayari kwenda mbali kadiri itakavyohitajika katika kuilinda Saudi Arabia. Pia, alieleza kuwa dhamira ya Islamabad kuhusu usalama wa nchi hiyo haina masharti.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan nayo ilitangaza baada ya mkutano wa Riyadh kuwa ushiriki wa Islamabad katika mkutano huo unaonesha dhamira ya nchi hiyo ya kuendelea kushiriki katika juhudi za kuimarisha amani na utulivu wa kikanda.

Ishaq Dar, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Pakistan, pia alisisitiza katika mkutano huo mshikamano kamili wa nchi yake na Saudi Arabia, pamoja na kuunga mkono mamlaka yake, umoja wa ardhi yake na usalama wake.

Islamabad kati ya msaada wa kujihami na kuingia vitani moja kwa moja

Hata hivyo, kauli muhimu zaidi iliyotolewa baada ya mkutano wa Riyadh ilitoka kwa Khawaja Asif, Waziri wa Ulinzi wa Pakistan.

Alisema kuwa vikosi vya Pakistan na Uturuki kwa sasa vipo katika eneo la operesheni, lakini vikosi vya Saudi Arabia ndivyo vinavyoshiriki katika operesheni za mapigano katika hali ya sasa, huku vikosi vya Pakistan na Uturuki vikitekeleza majukumu ya usaidizi.

Khawaja Asif alisisitiza kuwa msaada wowote ambao Saudi Arabia itauhitaji utatolewa kwa nchi hiyo.

Kwa ujumla, matamko haya yanaonesha kuwa Islamabad kwa sasa ina uwepo katika mazingira ya kijeshi ya Saudi Arabia, lakini wakati huohuo inajaribu kuweka tofauti kati ya kutoa msaada wa kijeshi na ulinzi ndani ya Saudi Arabia na kushiriki moja kwa moja katika operesheni za mapigano nje ya mipaka ya nchi hiyo.

Kwa mtazamo huu, uwezekano wa kuongezeka kwa uwepo wa vikosi vya Pakistan ndani ya Saudi Arabia unaonekana kuwa wazi zaidi kuliko uwezekano wa vikosi hivyo kuingia moja kwa moja katika vita vya ardhini dhidi ya vikosi vya kijeshi vya Yemen ndani ya Yemen. Hali hiyo, mbali na athari zake za kijeshi, inaweza pia kuisababishia Pakistan gharama kubwa za kisiasa na kikanda.