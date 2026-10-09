Madrasa (Shule) Isiyo na Paa, Iliyowazi kwa Jua na Mvua: Simulizi ya Ukosefu wa Fursa za Elimu Kusini mwa Afghanistan

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul Bayt (a.s) —ABNA— Matatizo ya shule nchini Afghanistan hayaishii tu katika uhaba wa majengo na vifaa, bali pia uhaba wa walimu umekuwa mojawapo ya changamoto kubwa zinazoikabili sekta ya elimu nchini humo. Hata hivyo, huenda hali ngumu zaidi kwa wanafunzi ni kulazimika kusoma katika maeneo ya wazi huku wakivumilia joto kali, mvua na vumbi.

Kwa mujibu wa gazeti la Al-Araby Al-Jadeed, elimu katika maeneo ya kusini mwa Afghanistan inakabiliwa na changamoto ambazo uwezo uliopo hautoshi kuzitatua. Uhaba wa majengo ya shule na walimu umewaweka maelfu ya wanafunzi katika mazingira yasiyofaa, na wakati mwingine kuwalazimisha kusoma nje ya madarasa. Hali ya shule katika eneo hili inaonesha pengo kubwa kati ya idadi ya wanafunzi na rasilimali zilizopo. Wakati huohuo, viongozi wa eneo hilo wanajaribu kupunguza baadhi ya matatizo kwa kutumia hatua zenye uwezo mdogo.

Shule ya Shahid Abdulsalam, iliyoko wilayani Qarabagh, katika mkoa wa Ghazni, ni mfano wa hali hii. Shule hiyo ina madarasa 27, lakini ina vyumba nane tu vinavyotumika kufundishia. Kwa hiyo, wanafunzi wa madarasa 19 wanalazimika kusoma katika maeneo ya wazi.

Abdul Qadir Jalalzi, mkuu wa shule hiyo, ameiambia Al-Araby Al-Jadeed kwamba shule hiyo ilianzishwa mwaka 1994, lakini inakabiliwa na uhaba wa vyumba vya madarasa. Uhaba huo unawalazimisha wanafunzi kuendelea kujifunza katika joto, mvua na vumbi. Hali hii huathiri vibaya uwezo wao wa kuzingatia masomo na kufanya maendeleo ya kitaaluma.

Ameongeza kuwa matatizo ya shule hiyo hayaishii katika mazingira ya kujifunzia pekee. Ukaribu wa shule hiyo na barabara kuu inayounganisha Kabul na Kandahar pia unaendelea kuibua wasiwasi kuhusu usalama wa wanafunzi.

Joto, Vumbi na Barabara Inayotishia Maisha ya Wanafunzi

Shamsuddin Andar, mmoja wa wazee wa makabila katika mkoa wa Ghazni, ameiambia Al-Araby Al-Jadeed kwamba wakati wa kiangazi wanafunzi hukaa kwa muda mrefu chini ya jua kali, na baadhi yao huugua kutokana na joto. Pia, ajali za barabarani hutokea katika barabara iliyo karibu na shule hiyo.

Kwa mujibu wake, takribani miezi mitatu iliyopita, mwanafunzi mmoja wa darasa la saba alifariki katika ajali ya barabarani iliyotokea katika njia hiyo hiyo. Kabla ya hapo, watoto wengine wanne walikuwa wamepoteza maisha katika ajali zinazofanana.

Katika mazingira kama haya, kusoma nje ya madarasa hakumaanishi kuvumilia joto na vumbi pekee. Wanafunzi pia wanakabiliwa na hatari zinazotokana na magari yanayotumia barabara hiyo yenye msongamano mkubwa. Hali hii inaonesha wazi umuhimu wa kuhakikisha upatikanaji wa maeneo salama na yanayofaa kwa ajili ya elimu.

Uhaba wa Walimu: Changamoto Inayozidi Tatizo la Majengo ya Shule

Matatizo ya shule za kusini mwa Afghanistan hayaishii katika uhaba wa vyumba vya madarasa. Ukosefu wa walimu wa kutosha wenye utaalamu katika masomo muhimu pia unafanya iwe vigumu kwa wanafunzi kuendelea na masomo yao.

Muhammad Ghani, mhitimu wa shule ya sekondari katika mkoa wa Uruzgan, kusini mwa Afghanistan, ameiambia Al-Araby Al-Jadeed kwamba hakuna walimu wa kutosha kwa masomo muhimu, yakiwemo hisabati, Kiingereza, fizikia, kemia, biolojia, jiografia na historia. Anasema kuwa kutokana na uhaba huu, kuendelea na masomo kunakuwa jambo gumu.

Uhaba huu unaonesha kuwa kuendeleza elimu katika maeneo ya kusini mwa Afghanistan kunahitaji si tu kujenga madarasa, bali pia kuajiri na kuhakikisha upatikanaji wa walimu wenye utaalamu katika fani mbalimbali.

Uhaba wa Walimu 3,000 katika Mkoa wa Ghazni

Viongozi wa eneo hilo wanasema kuwa wanaendelea kufanya juhudi za kutatua matatizo ya elimu, lakini mahitaji ya shule bado yanazidi rasilimali zilizopo.

Mulla Nasir Ahmad Husaini, mkuu wa Idara ya Elimu ya mkoa wa Ghazni, ameiambia Al-Araby Al-Jadeed kwamba mkoa huo una nafasi za walimu zipatazo 10,000, lakini unahitaji walimu wengine takribani 3,000 ili kukidhi mahitaji ya shule.

Kwa mujibu wake, uhaba huo unahusu masomo na fani mbalimbali, kuanzia lugha na hisabati hadi sayansi, masomo ya jamii, kompyuta na sanaa.

Husaini anasisitiza kuwa mgogoro wa elimu kusini mwa Afghanistan hauhusu ujenzi wa shule pekee, bali pia upatikanaji wa wafanyakazi wanaohitajika kuziendesha. Hali hii ni muhimu zaidi katika maeneo ambako idadi ya wanafunzi ni kubwa na uhaba wa walimu unaongeza mzigo kwa shule.

Mamia ya Shule Zisizo na Majengo: Takwimu Zinasemaje?

Kwa mujibu wa taarifa za Idara ya Elimu ya mkoa wa Ghazni, takribani shule 200 kati ya shule 700 za mkoa huo hazina majengo, huku shule nyingine zipatazo 250 zikihitaji ukarabati.

Takwimu hizi zinaonesha kuwa idadi kubwa ya wanafunzi husoma katika majengo ambayo hayajakamilika, maeneo ya muda au mazingira yasiyokidhi mahitaji ya elimu bora.

Katika ngazi ya taifa, Wizara ya Elimu ya utawala wa Taliban ilitangaza mwanzoni mwa mwaka huu wa masomo kuwa, ndani ya mwaka mmoja, ilikarabati na kufanya matengenezo ya majengo 800 ya shule. Awali, mwezi Desemba 2025, wizara hiyo ilitangaza kujenga shule mpya 1,315 na kukarabati takribani shule 3,000 katika kipindi cha miaka minne iliyopita.

Hata hivyo, kuendelea kuwepo kwa mamia ya shule zisizo na majengo na hitaji la maelfu ya walimu zaidi kunaonesha kuwa kutatua mgogoro wa elimu kunahitaji rasilimali na msaada zaidi. Hili ni muhimu hasa katika maeneo ya vijijini na kusini mwa Afghanistan, ambako upatikanaji wa huduma za elimu unakabiliwa na vikwazo vikubwa zaidi.

Msaada wa Wananchi Hautoshi: Kuna Haja ya Msaada Endelevu

Katika mazingira ambayo shule za kusini mwa Afghanistan zinakabiliwa na uhaba wa vifaa na miundombinu, baadhi ya watu wenye uwezo wa kifedha na taasisi za eneo hilo wamejitahidi kusaidia kwa kutoa fedha na kujenga vyumba vya madarasa kwa gharama zao wenyewe. Hata hivyo, ukubwa wa matatizo ni mkubwa kiasi kwamba juhudi hizi haziwezi kukidhi mahitaji yote ya elimu katika eneo hilo.

Shamsuddin Andar, mmoja wa wazee wa makabila katika mkoa wa Ghazni, amesisitiza katika mahojiano yake na Al-Araby Al-Jadeed kwamba matatizo ya elimu hayawezi kutatuliwa kwa juhudi za wananchi wa eneo hilo pekee, ingawa juhudi hizo ni muhimu katika kupunguza mzigo unaozikabili shule.

Watoto wa vijijini na maeneo ya mbali wanahitaji shule zenye mahitaji ya msingi ya elimu, kuanzia majengo salama na madarasa yanayofaa hadi walimu wa masomo mbalimbali.

Ameonya kuwa kuendelea kusoma katika maeneo ya wazi, chini ya joto na vumbi, na karibu na barabara zenye msongamano mkubwa wa magari, kunawaweka wanafunzi katika hatari zinazoweza kuathiri elimu, afya na usalama wao.

Andar ameongeza kuwa wakazi wa kusini mwa Afghanistan wako tayari kuendelea kushiriki katika ujenzi wa shule, lakini uwezo wao ni mdogo. Kwa hiyo, kutatua tatizo hili kunahitaji hatua kutoka kwa utawala wa Taliban pamoja na msaada wa taasisi za misaada, ili watoto wa maeneo ya mbali nchini Afghanistan waweze kupata haki yao ya elimu katika mazingira salama na yanayofaa.

Kwa ujumla, uhaba wa majengo ya shule, madarasa na walimu umeifanya elimu katika maeneo ya kusini mwa Afghanistan kukabiliwa na changamoto nyingi. Ingawa misaada ya wananchi inaweza kukidhi sehemu ya mahitaji, kuweka mazingira salama ya kujifunzia, kuhakikisha upatikanaji wa vifaa vya msingi na kuajiri walimu wenye sifa kunahitaji mipango mipana na msaada endelevu. Hatua hizo ni muhimu ili safari ya watoto kwenda shuleni isiwe safari ya kukabiliana na joto, vumbi, hatari za ajali na ukosefu wa mahitaji ya msingi ya elimu.