Gharama za Miaka Mitatu ya Vita vya Utawala wa Kizayuni Dhidi ya Lebanon:Hasara ya Dola Bilioni 27 na Fursa Zilizopotea za Kufufua Uchumi na Maendeleo

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul Bayt (a.s.) —ABNA— Miaka mitatu tangu kuanza kwa vita vya utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon, tarehe 8 Oktoba 2023, nchi hiyo imekumbwa na gharama kubwa za kibinadamu, kiuchumi na kimazingira. Baada ya siku 66 za vita vya kiwango kikubwa, tarehe 27 Novemba 2024, makubaliano ya kusitisha mapigano yalifikiwa. Hata hivyo, utawala wa Kizayuni uliendelea kuyakiuka makubaliano hayo kupitia mauaji yaliyolengwa na mashambulizi ya moja kwa moja.

Kwa mujibu wa gazeti la Al-Araby Al-Jadeed, tarehe 2 Machi 2026, wigo wa vita vya utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon ulipanuka tena, safari hii kufuatia vita vya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran. Hivyo, tarehe 8 Oktoba, miaka mitatu iliyopita, ikawa kipindi muhimu katika historia ya Lebanon. Matukio hayo yaliathiri kwa kiasi kikubwa hali ya kisiasa na kiuchumi ya nchi hiyo na kuinyima fursa iliyokuwa ikitarajiwa ya kurejesha sehemu ya utulivu wa kifedha na kiuchumi.

Hasara za Mali Zenye Thamani ya Makumi ya Mabilioni ya Dola

Kuhusu uharibifu wa mali, Muhammad Shamsuddin, mtafiti wa Lebanon aliyebobea katika takwimu, aliliambia Shirika la Habari la Anadolu kwamba makazi 97,000 nchini Lebanon yaliharibiwa kabisa kutokana na mashambulizi ya utawala wa Kizayuni, huku makazi takribani 65,000 yakiharibiwa kwa sehemu na mengine 320,000 yakipata uharibifu mdogo.

Katika muktadha huo, Nawaf Salam, Waziri Mkuu wa Lebanon, alitangaza katika hotuba yake bungeni kwamba vita vya hivi karibuni pekee vilisababisha uharibifu kamili au wa sehemu wa makazi 91,000 nchini Lebanon. Idadi hiyo inapaswa kuongezwa kwenye makazi takribani 230,000 yaliyoharibiwa katika vita vya awali.

Katika sekta ya kilimo nchini Lebanon, hasara inakadiriwa kufikia dola milioni 530.5. Makadirio hayo yametolewa kwa msingi wa tathmini ya pamoja ya Wizara ya Kilimo ya Lebanon, Baraza la Kitaifa la Utafiti wa Kisayansi na Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa (FAO).

Asilimia 22.5 ya Ardhi ya Kilimo Imeathiriwa

Kwa mujibu wa Wizara ya Kilimo ya Lebanon, takribani asilimia 22.5 ya ardhi ya kilimo nchini humo imeathiriwa na mashambulizi ya utawala wa Kizayuni. Hali hii inafanya iwe muhimu kutekeleza mipango maalumu ya kurejesha na kufufua uwezo wa uzalishaji wa ardhi hiyo.

Katikati ya mwezi Septemba uliopita, Nawaf Salam alitangaza kwamba vita viwili vya utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon vya miaka ya 2023 na 2026 vimesababisha gharama zinazozidi dola bilioni 20. Aliongeza kuwa baada ya kukamilika kwa tathmini ya uharibifu uliotokana na vita vya mwaka 2026, jumla ya gharama hizo inaweza kuzidi dola bilioni 27.

Katika kikao cha bunge la Lebanon kilichojadili sera za serikali, Salam alieleza kuwa Benki ya Dunia ilikadiria gharama za vita vya kwanza kuwa takribani dola bilioni 14, zikiwemo hasara za mali na za kiuchumi. Kwa mujibu wake, gharama za moja kwa moja za vita vya hivi karibuni zilikuwa kati ya dola bilioni 3 na 4, huku hasara nyingine za kiuchumi zikikadiriwa kufikia angalau dola bilioni 4 hadi 5.

Waziri Mkuu wa Lebanon pia alisema kuwa zaidi ya watu milioni moja walikimbia makazi yao wakati vita vya hivi karibuni vilipokuwa katika kilele chake, na takribani watu 250,000 bado wako katika hali ya ukimbizi. Wakazi wa zaidi ya miji na vijiji 75 bado hawawezi kurejea katika nyumba zao na maeneo yao ya biashara.

Ujenzi Upya Unahitaji Zaidi ya Dola Bilioni 20

Hapo awali, katika ripoti yake ya mwaka 2025 kuhusu tathmini ya haraka ya uharibifu na mahitaji ya Lebanon, Benki ya Dunia ilikadiria kuwa nchi hiyo ingehitaji takribani dola bilioni 11 kwa ajili ya ujenzi upya na kufufua shughuli zake baada ya vita vya mwaka 2024.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, sekta ya makazi ndiyo iliyopata uharibifu mkubwa zaidi, huku hasara zake zikikadiriwa kufikia dola bilioni 4.6.

Hata hivyo, baada ya kuanza tena kwa mapigano, Nasser Yassin, Waziri wa zamani wa Mazingira wa Lebanon, ametabiri kuwa gharama za ujenzi upya zitazidi dola bilioni 20. Makadirio hayo yanatokana na ukubwa na kiwango cha uharibifu uliosababishwa.

Vita Vilivyoipokonya Lebanon Fursa ya Kufufua Uchumi

Hasara hizi si takwimu za kiuchumi pekee, bali pia zinawakilisha kupotea kwa fursa ya kufufua uchumi wa Lebanon. Fursa hiyo ilikuwa imeanza kujitokeza hatua kwa hatua baada ya mgogoro mkubwa wa kifedha wa mwaka 2019.

Benki ya Dunia imeuweka mgogoro wa Lebanon miongoni mwa migogoro mitatu mikubwa zaidi ya kiuchumi duniani. Mgogoro huo uliambatana na kuporomoka kwa mfumo wa kifedha, kuzorota kwa hali ya maisha na uhaba wa nishati.

Katika mazingira hayo, vita vimevuruga tena juhudi za kurekebisha muundo wa uchumi na mfumo wa fedha wa Lebanon.

Sehemu ya Tatu ya Uchumi Imesimama

Mbali na uharibifu katika sekta ya utalii, Lebanon pia imepoteza kati ya asilimia 5 na 10 ya fedha zinazotumwa na raia wake wanaoishi nje ya nchi. Aidha, fursa nyingi za kuvutia uwekezaji wa moja kwa moja kutoka nje zimepotea.

Kwa mujibu wa Abou Chaqra, hali hii imeongeza kupungua kwa fedha za kigeni zinazoingia Lebanon. Anaiona hasara kubwa zaidi kuwa ni kusimama kwa takribani theluthi moja ya shughuli za uchumi wa Lebanon. Hali hii imetokana na vita vya kijeshi kujikita kusini mwa Lebanon na katika eneo la Bekaa, mashariki mwa nchi hiyo.

Wakati huohuo, kiwango cha mfumuko wa bei nchini Lebanon kiliongezeka kutoka asilimia 11.5 mwaka 2025 hadi asilimia 17 mwaka 2026. Kwa mujibu wa Abou Chaqra, kutokana na hali ya uchumi wa dunia na kupanda kwa gharama za usafirishaji, kuna uwezekano wa kiwango hicho kuongezeka zaidi.

Vita pia vimekuwa kikwazo kwa utekelezaji wa mageuzi ya kiuchumi yanayohitajika nchini Lebanon.

Kupungua kwa Msaada wa Nje na Kuongezeka kwa Utegemezi wa Mikopo

Shinikizo kwa uchumi wa Lebanon limeongezeka wakati ambapo msaada kutoka nje umepungua.

Waziri wa Fedha wa Lebanon ametangaza kwamba misaada ya kimataifa iliyopokelewa wakati wa vita vya hivi karibuni ilikuwa midogo zaidi kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na ile ya vita vya mwaka 2024. Wakati wa vita hivyo, Lebanon ilipokea takribani dola milioni 700 za misaada ya kibinadamu, lakini kwa sasa nchi hiyo inategemea mikopo zaidi kuliko hapo awali.

Miongoni mwa fedha hizo ni mkopo wa dola milioni 200 kutoka Benki ya Dunia na msaada usiorejeshwa wa euro milioni 45 kutoka Umoja wa Ulaya.

Mageuzi ya Kiuchumi na Kikwazo cha Shirika la Fedha la Kimataifa

Kuendelea kwa vita na kuanza kwake tena nchini Lebanon kumeondoa fursa ambayo ingeweza kusaidia kuongeza pato la taifa na kufanikisha ukuaji wa uchumi. Fursa hiyo pia ingeweza kutumika kutatua masuala ya kiuchumi yaliyokwama kwa muda mrefu, yakiwemo mgogoro wa amana za benki na mazungumzo na Shirika la Fedha la Kimataifa (IMF).

Yassin Jaber, Waziri wa Fedha wa Lebanon, ametabiri kuwa uchumi wa nchi hiyo utapungua kwa kati ya asilimia 7 na 10 katika mwaka huu. Waziri wa Uchumi wa Lebanon naye amekadiria hasara ya uchumi tangu Machi 2026 kuwa takribani dola bilioni 2, sawa na asilimia 7 ya pato la taifa la Lebanon.

Lebanon inajitahidi kufikia makubaliano ya mpango wa ufadhili na Shirika la Fedha la Kimataifa. Mpango huo unategemea utekelezaji wa mfululizo wa mageuzi katika sekta za benki, uchumi na fedha.

Lebanon imepitisha sheria ya kurekebisha muundo wa sekta ya benki, lakini kufikiwa kwa makubaliano kamili na IMF bado kunategemea kupitishwa kwa sheria ya pengo la kifedha. Sheria hiyo inatarajiwa kubainisha namna ambavyo mzigo wa kuporomoka kwa mfumo wa kifedha mwaka 2019 utagawanywa kati ya serikali, Benki Kuu, benki za biashara na wenye amana.

Pengo la kifedha la Lebanon linakadiriwa kufikia dola bilioni 83.

Mazungumzo na IMF: Ufunguo wa Kurejesha Imani

Ujumbe wa Shirika la Fedha la Kimataifa ulikamilisha mazungumzo ya kina mjini Beirut kati ya tarehe 15 na 18 Septemba mwaka huu, lakini mazungumzo hayo bado hayajafikia matokeo ya mwisho.

Vyanzo vya Ufaransa vinaamini kuwa makubaliano na IMF yanaweza kuwa hatua ya mwanzo ya kubadilisha taswira ya Lebanon katika uwanja wa kimataifa na kuweka msingi wa kuitisha mkutano wa kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi upya wa nchi hiyo.

Tangu majira ya vuli ya mwaka 2019, Lebanon imekuwa ikikabiliwa na mojawapo ya migogoro mikubwa zaidi ya kifedha na kiuchumi katika historia yake ya kisasa. Mfumo wa benki wa nchi hiyo umeporomoka, thamani ya lira ya Lebanon imeshuka kwa zaidi ya asilimia 98, na amana za raia zimezuiwa katika benki za nchi hiyo.

Mnamo Machi 2020, serikali ya Lebanon pia ilishindwa kulipa madeni yake ya nje. Baadaye, mlipuko katika bandari ya Beirut na miaka ya mkwamo wa kisiasa viliongeza zaidi shinikizo kwa uchumi wa nchi hiyo.

Mwaka 2022, Lebanon ilifikia makubaliano ya awali katika ngazi ya wataalamu na IMF kuhusu mpango wa takribani dola bilioni 3. Hata hivyo, kwa sababu mageuzi yaliyotakiwa na shirika hilo hayakutekelezwa, mpango huo bado haujatekelezwa.

Matumaini ya Mageuzi Yaliyofunikwa Tena na Kivuli cha Vita

Kufuatia kuchaguliwa kwa Joseph Aoun kuwa rais mwezi Januari 2025 na kuundwa kwa serikali ya Nawaf Salam, matumaini ya kuanza mchakato madhubuti wa mageuzi nchini Lebanon yaliongezeka.

Katika kipindi hicho, sheria kuhusu usiri wa taarifa za benki na urekebishaji wa muundo wa benki zilipitishwa, huku muswada wa sheria ya pengo la kifedha ukiwasilishwa bungeni. Aidha, Lebanon ilipata ziada ya bajeti mwaka 2025, na dalili za kufufuka tena kwa utalii na utulivu wa kiwango cha ubadilishaji wa fedha zikaanza kujitokeza.

Hata hivyo, kuendelea kwa uvamizi katika baadhi ya maeneo ya kusini mwa Lebanon na mashambulizi ya mara kwa mara ya anga ya utawala wa Kizayuni, kisha vita vilivyoanza Machi 2026, kumeathiri mafanikio yaliyopatikana na kuirudisha Lebanon katika mzunguko wa ukimbizi, uharibifu na kudorora kwa uchumi.

Kwa sasa, ujenzi upya wa Lebanon unategemea zaidi mambo mawili: kufikiwa kwa makubaliano na Shirika la Fedha la Kimataifa na kupatikana kwa utulivu wa kiusalama na kisiasa. Bila mambo hayo mawili kutimia, juhudi za kuutoa uchumi wa Lebanon katika mgogoro na kupata fedha za kugharamia ujenzi upya zitakabiliwa na changamoto kubwa zaidi.