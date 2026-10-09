Fidan: Mkataba wa Makka ni wa Kujihami, Siyo wa Kushambulia / Hatutapeleka Vikosi vya Kijeshi Kushambulia Nchi Nyingine

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul Bayt (a.s) —ABNA— Hakan Fidan, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, leo Alhamisi, katika mkutano wa pamoja na mwenzake wa Hungary mjini Ankara, amesisitiza kuwa “Mkataba wa Ulinzi wa Makka” ni mkataba wa kujihami, si wa kushambulia.

Ameongeza kuwa nchi wanachama wa mkataba huo zitasimama pamoja na nchi mwanachama yoyote itakapolengwa kwa mashambulizi.

Fidan amesema kuwa Uturuki inachunguza njia za kuisaidia Saudi Arabia kukabiliana na mashambulizi ya Ansarullah, hasa katika eneo la ulinzi wa anga.

Waziri huyo wa Mambo ya Nje wa Uturuki amesisitiza kuwa chini ya “Mkataba wa Makka”, vikosi vya kijeshi havitatumwa kushambulia maeneo ya nchi nyingine.

Pia ametangaza kuwa hatua zote zinazohitajika ili kuwasilisha “Mkataba wa Makka” katika Bunge la Uturuki kwa ajili ya kuidhinishwa zimekamilishwa.

Matamshi ya Fidan yametolewa katika mazingira ambayo awali gazeti la Marekani la The New York Times, likimnukuu afisa mwandamizi wa kijeshi wa Pakistan ambaye hakutaka jina lake litajwe, liliripoti kuwa ndege za kivita za Jeshi la Anga la Pakistan zilitumika katika mashambulizi dhidi ya Ansarullah nchini Yemen.

Jumanne ya wiki hii, Pakistan, Uturuki na Saudi Arabia zilitoa taarifa ya pamoja kuhusu kile kilichoitwa “Mkataba wa Makka”, zikidai kuwa usalama wa kila moja ya nchi hizo ni sehemu isiyotenganishika na usalama wa pamoja wa nchi hizo tatu.

Taarifa ya pamoja ya pande hizo tatu ilisema: “Utekelezaji wa majukumu ya ulinzi wa pamoja, pamoja na utoaji wa vikosi na uwezo wa kijeshi na kuvipeleka haraka nchini Saudi Arabia, utaanza mara moja.”

Pakistan na Uturuki, ambazo kwa takribani mwezi mmoja uliopita zimekuwa zikifuatilia mashambulizi makali ya vikosi vya Yemen dhidi ya kile kilichoelezwa kuwa ni uvamizi wa Saudi Arabia, zilidai kuwa zinathamini utayari na uwezo wa vikosi vya Saudi Arabia katika kukabiliana na vitisho na mashambulizi.