Kuondoka kwa vikosi vya muungano unaoongozwa na Marekani nchini Iraq kumeweka wazi tena mapungufu ya mkakati wa Kurdistan wa kutegemea msaada wa nje

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul Bayt (a.s) —ABNA— Kwa kuondoka kwa vikosi vya muungano unaoongozwa na Marekani nchini Iraq, viongozi wa Mkoa wa Kurdistan wamegundua tena ukweli kwamba hawawezi tena kutegemea msaada na ulinzi kutoka nje kama ilivyokuwa hapo awali. Aidha, mradi wa kujitenga na Iraq hauna tena matarajio yaliyo wazi ya kutekelezeka. Hali hii inalazimisha Erbil kusimamia moja kwa moja uhusiano wake na serikali kuu ya Iraq iliyoko Baghdad.

Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la Al-Akhbar, uzoefu wa kura ya maoni ya mwaka 2017 katika Mkoa wa Kurdistan ya Iraq ulikuwa umeonesha awali mipaka halisi ya mradi wa kujitawala. Mpango huo haukuweza kupata msaada wa kimataifa uliotarajiwa, na hatimaye Mkoa wa Kurdistan ulipoteza takribani asilimia 40 ya maeneo yaliyokuwa chini ya udhibiti wake, yakiwemo maeneo ya uzalishaji wa mafuta ya Kirkuk.

Kwa sasa, kuondoka kwa vikosi vya kigeni kumeifanya hali ya Mkoa wa Kurdistan kuwa ngumu zaidi. Hali hii inazidi kuwa tata kwa sababu Uturuki na Iran zinapinga vikali jaribio lolote la kuanzisha taifa huru la Wakurdi katika mipaka yao.

Katika muktadha huo, Hussein Hamdani, mtafiti wa masuala ya kisiasa, anaamini kuwa kuondoka kwa muungano unaoongozwa na Marekani kunaukabili Mkoa wa Kurdistan na hali mpya ya kisiasa na kiusalama. Hii ni kwa sababu mwavuli wa ulinzi wa kimataifa ambao hapo awali uliipa Erbil uhuru mkubwa wa kuchukua hatua haupo tena kwa kiwango kilekile. Jambo hili linaifanya ajenda ya uhuru wa Kurdistan kuwa ngumu kutekelezeka.

Katika mahojiano yake na gazeti la Al-Akhbar, Hamdani anasisitiza kuwa uzoefu wa mwaka 2017 ulionesha kwamba nia ya kisiasa pekee haitoshi kuunda taifa. Lengo hilo linahitaji makubaliano ya ndani, ya kikanda na ya kimataifa, ambayo kwa sasa hayapo kabisa.

Anaongeza kuwa wazo la kujitenga sasa linafanana zaidi na kaulimbiu ya kisiasa au chombo cha kutumia katika kuweka shinikizo na kufanya mazungumzo, kuliko mradi unaoweza kutekelezwa kwa vitendo. Hasa kwa kuwa Mkoa wa Kurdistan unategemea serikali ya Iraq kiuchumi na kiusalama, jambo linalofanya kusimamia tofauti zake na Baghdad kuwa chaguo pekee linalowezekana.

Uhuru: Ndoto ya Kihistoria Inayokabiliwa na Uhalisia wa Sasa

Licha ya mabadiliko ya hali katika maeneo husika, viongozi wa kisiasa wa Erbil bado wanasisitiza wazo la kuanzisha taifa huru kama haki ya kihistoria.

Mehdi Abdulkarim, mmoja wa viongozi wa Chama cha Kidemokrasia cha Kurdistan ya Iraq, ameiambia Al-Akhbar kwamba kuanzisha taifa si wazo lililotokea ghafla, bali ni ndoto ambayo kila Mkurdi anayo moyoni.

Hata hivyo, amekiri kuwa mazingira ya ndani, ya kikanda na ya kimataifa kwa sasa hayafai kwa kuchukua hatua hiyo. Pamoja na hayo, amesema kuwa wazo hilo bado lipo na linaweza kuamuliwa pale hali zinazohitajika zitakapokuwepo.

Abdulkarim, akikiri umuhimu wa kuzingatia uhalisia uliopo, amesema kuwa Mkoa wa Kurdistan kwa sasa ni sehemu isiyotenganishika na Iraq, na kwamba kuna maelewano na ushirikiano kati yake na serikali ya shirikisho. Mkoa huo pia unafanya kazi kwa mujibu wa sheria na maamuzi yanayotolewa Baghdad.

Msimamo huu unaonesha kuwa hata miongoni mwa watetezi wa kihistoria wa uhuru wa Kurdistan ya Iraq, umuhimu wa kuendana na hali ya sasa na kushirikiana na serikali kuu unatambuliwa.

Baghdad: Nguzo ya Kimkakati kwa Mkoa wa Kurdistan

Salam Barwari, mwanasiasa Mkurdi wa Iraq, pia anaamini kuwa hali ya sasa hairuhusu hatua yoyote ya kuelekea uhuru.

Amesema: “Maadamu sisi ni sehemu ya serikali ya Iraq, Baghdad ni nguzo yetu ya kimkakati. Chaguo letu linalowezekana ni kudai utekelezaji wa Katiba ya Iraq, ambayo vifungu vyake vingi vinapuuzwa.”

Barwari pia ameeleza wasiwasi kuhusu athari za ushindani na mvutano kati ya Marekani na Iran kwa utulivu wa eneo hilo. Amesema kuwa ushindani huo wakati mwingine huathiri maamuzi rasmi katika nyanja za uchumi na usalama.

Katika mahojiano yake na gazeti la Al-Akhbar, amepinga pia wazo la kuhusisha mradi wa uhuru wa Kurdistan na uwepo wa muungano unaoongozwa na Marekani. Ameeleza kuwa Washington na muungano huo walikuwa na msimamo ulio wazi wa kupinga kura ya maoni ya uhuru wa Kurdistan ya Iraq mwaka 2017.

Kwa mtazamo wa mwanasiasa huyo Mkurdi, uwepo wa vikosi vya kigeni haukuwa dhamana ya kupata uhuru wa Kurdistan ya Iraq, wala hauwezi kuwa msingi mkuu wa kuendeleza lengo hilo. Badala yake, kudai utekelezaji wa Katiba ya Iraq na kufuatilia haki za Mkoa wa Kurdistan ndani ya mfumo wa serikali ya Iraq ni njia inayoweza kutekelezeka zaidi.

Onyo kwa Baghdad: Ushirikiano Badala ya Kuweka Shinikizo kwa Erbil

Mahmoud Khoshnaw, mmoja wa viongozi wa Muungano wa Kizalendo wa Kurdistan ya Iraq, ameeleza katika mahojiano yake na gazeti la Al-Akhbar kwamba wasiwasi wa Mkoa wa Kurdistan kuhusu kuondoka kwa vikosi vya muungano wa Marekani unatokana na tathmini za kijeshi. Tathmini hizo zinaona uwepo wa vikosi hivyo kama sababu inayosaidia kuzuia vitisho vya kiusalama, kuzuia shughuli za makundi ya kigaidi na kukabiliana na silaha zilizo nje ya udhibiti wa serikali ya Iraq.

Licha ya kuunga mkono wazo la uhuru wa Kurdistan ya Iraq kwa msingi wa haki ya kujitawala, Khoshnaw anaunganisha uwezekano wa kufikiwa kwa lengo hilo na namna Baghdad inavyoshirikiana kisiasa na Erbil. Pia ameonya dhidi ya sera za kutaka kutawala au kuweka shinikizo kwa Mkoa wa Kurdistan.

Amesisitiza: “Ikiwa Mkoa wa Kurdistan utaona kuwa kuna serikali salama na inayokuza maendeleo mjini Baghdad, inayoendeshwa kwa misingi ya ushirikiano, inayoheshimu Katiba ya Iraq na kugawa rasilimali kwa haki, basi wananchi na viongozi wake hawatafikiria kuelekea uhuru au kujitenga.”

Kauli hizi zinaonesha kuwa, kwa mtazamo wa baadhi ya viongozi wa Wakurdi wa Iraq, mustakabali wa uhusiano kati ya Erbil na Baghdad unategemea kwa kiwango kikubwa namna mamlaka yanavyogawanywa, Katiba inavyoheshimiwa na rasilimali za kiuchumi zinavyogawanywa kwa haki.

Mwisho wa Chombo cha Kuweka Shinikizo? Erbil Yalazimika Kufafanua Upya Mkakati Wake

Kwa ujumla, mradi wa kujitenga kwa Mkoa wa Kurdistan umekuwa ukitegemea mizania ya nguvu za nje na mazingira magumu ya kikanda. Kwa sasa, kutokana na kuondoka kwa vikosi vya kigeni nchini Iraq, uwezo wa Erbil kutumia chaguo la uhuru kama chombo cha kuweka shinikizo la kisiasa unapungua, huku nafasi ya Baghdad kama kitovu cha kupata msaada wa kifedha na kiusalama ikiimarika.

Katika hali hii, Erbil inaweza kulazimika kupunguza msisitizo wake kuhusu kujitenga na badala yake kuelekeza nguvu katika kulinda mafanikio yake ndani ya mfumo wa serikali ya shirikisho ya Iraq.

Hivyo, ingawa wazo la uhuru wa Kurdistan ya Iraq bado lina nafasi katika kauli za kisiasa za baadhi ya viongozi wa eneo hilo, hali ya kisiasa, kiuchumi na kiusalama inaonesha kuwa kwa sasa njia inayoweza kutekelezeka kwa Erbil inapitia Baghdad. Mustakabali wa njia hiyo utategemea zaidi kiwango ambacho serikali kuu ya Iraq itaheshimu Katiba, ushirikishwaji wa kisiasa na mgawanyo wa haki wa rasilimali.