Mbunge wa chama cha Democratic: Bunge la Marekani likatishe mapumziko yake na lipige kura ya kusitisha vita dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (a.s.) -ABNA- Ro Khanna, mwakilishi wa chama cha Democratic kutoka jimbo la California, aliandika katika mtandao wa kijamii wa X usiku wa Alhamisi akisema:

“Vita nchini Iran vinaendelea, huku Bunge la Marekani likiwa kwenye mapumziko hadi mwezi Novemba. Bei ya petroli imepanda na kuzidi dola 4 kwa galoni, na bei ya dizeli imezidi dola 6.”

Alisisitiza: “Ninatoa wito kwa Bunge la Marekani kurejea Washington na kupiga kura ya kumaliza vita.”

Hapo awali, mwanasiasa huyo wa Marekani alikuwa amesisitiza kuwa iwapo chama cha Democratic kitashinda katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa mwaka 2026, mojawapo ya mipango yao itakuwa kumaliza vita vya Marekani dhidi ya Iran.

Alisema: “Hatua tano ambazo Wanademokrasia watachukua mwezi Januari, baada ya kurejesha udhibiti wa Baraza la Wawakilishi, ni hizi: