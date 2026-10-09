Meli ya Kivita ya Marekani USS Abraham Lincoln Yarejea Marekani

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (a.s.) -ABNA- Meli ya kivita ya Marekani USS Abraham Lincoln, ambayo imekuwa katika huduma kwa muda mrefu, imetia nanga katika pwani ya magharibi ya Marekani baada ya kukamilisha operesheni ya muda mrefu.

Familia za wanajeshi waliokuwa ndani ya meli hiyo ziliwasubiri kwa hamu katika bandari ya San Diego, jimbo la California, baada ya takribani mwaka mmoja bila kuwaona. Hali hiyo ilitokana pia na taarifa mbalimbali zilizokuwa zikiripoti kuhusu hali mbaya ya kisaikolojia ya wanajeshi hao na baadhi yao kujaribu kujiua.

Meli ya Lincoln iliondoka California mwezi Novemba 2025 kuelekea Bahari ya China Kusini, kisha ikatumwa katika eneo hilo ili kushiriki katika mashambulizi dhidi ya Iran.

Operesheni ya meli hiyo iliyodumu kwa zaidi ya siku 250 katika maji ya eneo hilo ilisababisha uchovu mkubwa wa meli na hali mbaya ya kisaikolojia miongoni mwa wanajeshi wa Marekani waliokuwamo ndani yake, kiasi kwamba baadhi yao walijaribu kujiua.