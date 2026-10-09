Maonyesho ya 67 ya Kimataifa ya Vitabu vya Kiarabu mjini Beirut Yaanza Rasmi

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Toleo la 67 la Maonyesho ya Kimataifa ya Vitabu vya Kiarabu mjini Beirut litafanyika kuanzia tarehe 9 hadi 18 Oktoba mwaka huu katika ukumbi wa Seaside Arena, ulioko kwenye ufukwe wa jiji la Beirut, mji mkuu wa Lebanon. Maonyesho hayo yamerudi katika mfumo wa umoja baada ya miaka mingi ya kutokubaliana na migawanyiko miongoni mwa taasisi zilizokuwa zikiyaratibu. Safari hii, yameandaliwa kwa ushirikiano kati ya Klabu ya Utamaduni wa Kiarabu na Muungano wa Wachapishaji wa Lebanon.

Kwa mujibu wa gazeti la Al-Araby Al-Jadeed, maonyesho ya mwaka huu yanafanyika kwa ufadhili wa Wizara ya Utamaduni ya Lebanon, kwa kushirikisha Taasisi ya Utamaduni ya Ufaransa na Chuo Kikuu cha Marekani cha Beirut. Kwa mujibu wa waandaaji, hatua hiyo inalenga kurejesha maonyesho haya katika nafasi yake kama mojawapo ya matukio muhimu zaidi ya kitamaduni katika ulimwengu wa Kiarabu.

Ushiriki wa wachapishaji zaidi ya 163

Katika toleo jipya la Maonyesho ya Kimataifa ya Vitabu vya Kiarabu mjini Beirut, zaidi ya taasisi 163 za uchapishaji zitashiriki, zikiwemo wachapishaji 23 wa Kiarabu.

Ratiba ya shughuli za kitamaduni katika maonyesho hayo inajumuisha zaidi ya mikutano na mijadala 95, itakayohudhuriwa na takribani watu 280 mashuhuri katika nyanja za fikra, fasihi na sanaa. Mada zitakazojadiliwa zinahusu maeneo mbalimbali, kuanzia fasihi na ushairi hadi historia, siasa, sanaa, muziki na tiba.

Mbali na mikutano hiyo, kutakuwa na shughuli za kusaini vitabu, jioni za ushairi na matukio maalumu kwa vijana na watoto.

Chuo Kikuu cha Marekani charejea katika maonyesho

Chuo Kikuu cha Marekani cha Beirut pia kimeshiriki tena katika maonyesho haya. Ushiriki wake unakumbusha uhusiano wa kihistoria kati ya chuo hicho na tukio hili la kitamaduni.

Maonyesho ya kwanza ya vitabu yaliyoandaliwa na Klabu ya Utamaduni wa Kiarabu mwaka 1956 yalifanyika katika viwanja vya Chuo Kikuu cha Marekani cha Beirut.

Katika toleo hili jipya, chuo hicho kitatoa programu mbalimbali za kitamaduni zitakazohusisha waandishi kadhaa na watu mashuhuri katika fasihi ya Kiarabu. Miongoni mwao ni Wasini Al-A’raj, Rashid Al-Dhaif, Najwa Barakat, Al-Habib Al-Salimi na Jalal Barjas.

Ufaransa yashiriki kwa programu ya lugha nyingi

Taasisi ya Utamaduni ya Ufaransa pia inashiriki kwa mara ya kwanza katika maonyesho haya ya vitabu vya Beirut yaliyoratibiwa kwa mfumo mmoja.

Taasisi hiyo imeandaa programu ya lugha ya Kifaransa itakayowashirikisha zaidi ya waandishi na wasanii 40 kutoka nchi tisa. Shughuli za sehemu hii zitaendeshwa kwa lugha za Kiarabu, Kifaransa na Kiingereza. Aidha, shughuli nyingine zimepangwa kufanyika katika maeneo kadhaa nchini Lebanon.

Mgogoro wa uchapishaji: Kuanzia kupungua kwa usomaji hadi kupanda kwa bei za vitabu

Hata hivyo, Ghassan Salamé, Waziri wa Utamaduni wa Lebanon, alisema katika mkutano na waandishi wa habari Jumamosi iliyopita kwamba kuunganisha maonyesho ya vitabu nchini Lebanon ni sharti muhimu katika kukabiliana na changamoto zinazoikabili sekta ya uchapishaji.

Akizungumzia mabadiliko ya mitindo ya usomaji, alisema kwamba usomaji wa jadi unaohusisha muda mrefu na umakini mkubwa unapungua, na nafasi yake inachukuliwa na mitindo ya usomaji wa muda mfupi, usiofuatana na unaotumia teknolojia za kidijitali.

Kwa upande mwingine, mgogoro wa kifedha ulioikumba Lebanon tangu mwaka 2019, kupungua kwa uwezo wa wananchi kununua bidhaa, kuongezeka kwa gharama za uchapishaji na usambazaji, pamoja na kuenea kwa kunakili na kusambaza kazi za fasihi kinyume cha sheria, vimeongeza shinikizo kwa sekta ya uchapishaji nchini humo.

Changamoto kuu: Kuwarudisha wasomaji kwenye vitabu

Hata hivyo, kwa mtazamo wa waandaaji, suala kuu si kuunganisha maonyesho pekee. Changamoto kubwa zaidi ni kuwavutia watu kurejea katika usomaji wa vitabu, hasa miongoni mwa kizazi cha vijana, katika kipindi ambacho mazoea ya usomaji yanabadilika na maudhui ya kidijitali yanazidi kutawala mazingira ya kitamaduni.

Kwa sababu hiyo, programu za toleo hili hazitaishia katika kuonyesha na kuuza vitabu pekee. Zitajumuisha pia warsha za uandishi, uchoraji na tafsiri, vipindi shirikishi vya usomaji wa vitabu, pamoja na shughuli zinazochunguza uhusiano kati ya vitabu na sanaa.

Lengo la programu hizi ni kurejesha vitabu katika nafasi yake ya msingi ndani ya maisha ya kitamaduni ya Beirut. Jiji hilo sasa linaona maonyesho yake ya vitabu yakirejea katika jukwaa la kitamaduni kwa mfumo mmoja, baada ya miaka mingi ya kutokubaliana kati ya taasisi zilizokuwa zikiyaratibu.