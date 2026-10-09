Pezeshkian: Maadui hawawezi kuizingira Iran kwa urahisi hivi

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la ABNA, Masoud Pezeshkian jioni ya leo Alhamisi kabla ya kuondoka kwenda Turkmenistan kwa ajili ya kushiriki na kuhutubia katika mikutano miwili ya Baraza la Wakuu wa Nchi za Jumuiya ya Madola — kama mgeni maalum — na mkutano wa mazingira wa wakuu wa nchi za pwani ya Bahari ya Caspian, alisema: Safari hii inafanyika kwa mwaliko rasmi wa rais wa Turkmenistan Serdar Berdimuhamedow.

Akionyesha kwamba Bahari ya Caspian kwa sasa inakabiliwa na tishio la mazingira na kushiriki katika mkutano wa mazingira wa wakuu wa nchi za pwani ya Bahari ya Caspian kuna umuhimu kwa mtazamo huu, aliongeza: Bahari ya Caspian ni mtaji kwa vizazi vijavyo, ikiwa mazingira yataharibika, matatizo mengi yatatokea kwa nchi za pwani ya Caspian.

Rais aliendelea: Uchafuzi uliopo, kupungua kwa uingiaji na ukame wa Caspian, pamoja na kuongezeka kwa uvuvi wa viumbe vya majini, ni matatizo ambayo eneo hili linakabiliana nayo na inatarajiwa kufanyika mazungumzo kuhusu hili katika safari hii.

Pezeshkian alisisitiza: Kwa kuongeza, safari kwenda Turkmenistan ni fursa nzuri ya kufanya mazungumzo na nchi zinazoshiriki katika mikutano hii miwili kuhusu mahusiano ya pande nyingi na kukabiliana na upande mmoja na ushirikiano katika nyanja ya nishati na masuala mengine ya kisiasa, kiuchumi, kijamii na usalama.