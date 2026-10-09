Baghai: Kupindua ukweli hakufichi uvunjaji wa mikataba wa Marekani

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la ABNA, Ismail Baghai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, katika kujibu madai ya Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, kwamba «Iran ilipoteza fursa ya makubaliano mara kadhaa», alisema: Kupindua ukweli wa kihistoria hakuwezi kuondoa kutoka kwa fikira za umma ukweli wa uvunjaji wa mikataba wa mara kwa mara wa Marekani.

Baghai akionyesha uvunjaji wa ahadi wa mara kwa mara wa Marekani ikiwemo kuondoka kwa upande mmoja kutoka makubaliano ya nyuklia mwaka 2018, kuharibu mchakato wa kidiplomasia na uvamizi wa kijeshi dhidi ya Iran wakati wa mazungumzo na kufuatia kuvunja makubaliano ya tarehe 18 Juni, aliiona Marekani kuwa na jukumu la ukosefu wa usalama uliopo katika eneo hilo na athari zake za kiuchumi nchini Marekani na duniani, na alisisitiza: Kupindua na kusema kwa kubadilika-badilika hakuwezi kufunika mahitaji ya umma wa Marekani na dunia ya kuwawajibisha waliosababisha vita haramu na uhalifu uliofanywa.

Jibu la Iran kwa mapendekezo ya Marekani litawasilishwa kupitia wapatanishi

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje pia katika kujibu swali kuhusu maendeleo ya hivi karibuni katika mazungumzo ya Iran-Marekani alisema: Mawazo na masharti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kumaliza vita iliyolazimishwa katika pande zote na kurudisha usalama katika eneo la Ghuba ya Uajemi na Mlango wa Hormuz, yameelezwa kwa uwazi na kwa uthabiti, na kwa mapendekezo ya upande wa pili pia jibu linalohitajika litatolewa kupitia wapatanishi.

Baghai alisisitiza: Ubadilishanaji wa ujumbe kati ya Iran na Marekani unafanyika kupitia wapatanishi.