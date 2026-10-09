Meja Jenerali Izadi: Tuna utayari kamili wa kutetea Mlango wa Hormuz

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la ABNA, Meja Jenerali Mostafa Izadi, naibu kamanda mkuu wa Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, akionyesha utayari wa vitengo vya Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika eneo la Ghuba ya Uajemi na Mlango wa Hormuz, alisema: Vikosi vya silaha vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa utayari wa kivita na uwezo wa kioperesheni, vinafuatilia jukumu la ulinzi na utetezi wa eneo hili la kimkakati.

Aliongeza: Wapiganaji wa kambi ya Madinatun-Nur ni watoto wa ardhi hii, na katika vitengo vya kivita ambavyo ni urithi wa enzi ya utetezi mtakatifu na juhudi za mashahidi kama Shahidi Soleimani, Shahidi Kharrazi na Shahidi Bakri, pamoja na makamanda wenye nia na wapiganaji walio tayari, wana utayari wa kutetea eneo hili la kimkakati.

Meja Jenerali Mostafa Izadi alisema: Wapiganaji hawa kwa nia ya chuma, mipango madhubuti ya kioperesheni na kutumia mbinu na tekniki za kisasa, wamejitayarisha kwa utetezi wa hatima wa eneo hili dhidi ya adui.

Naibu kamanda mkuu wa Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu alisema: Mlango wa Hormuz ni mali ya taifa la Iran, na watoto wa ardhi hii katika jeshi la nchi, jeshi la bahari na jeshi la anga na anga ya juu la Walinzi wa Mapinduzi, pamoja na ndugu zao katika jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kama mkono mmoja wana jukumu la ulinzi na utetezi wa eneo hili.

Aliendelea: Ziara zilizofanyika katika maeneo haya zinaonyesha kwamba hao hao watoto wa wapiganaji wa enzi ya utetezi mtakatifu waliokabiliana na madola ya dunia na kufanikisha ushindi mkubwa kwa taifa la Iran, leo wanaendelea njia hiyo hiyo.

Meja Jenerali Izadi akionyesha utayari wa wapiganaji katika eneo hilo, alisema: Mlango wa Hormuz leo uko mikononi na chini ya udhibiti wa wapiganaji wa Uislamu, na hatua za ulinzi na utayari wa kivita katika eneo hili siku kwa siku unapanuka na kuwa na nguvu zaidi.