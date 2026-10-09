Mwitikio wa Araghchi kwa kuficha kwa CENTCOM kuhusu uharibifu uliofanywa kwa jeshi la Marekani

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la ABNA, Seyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, kwenye moja ya kurasa zake katika mitandao ya kijamii, aliandika: «Mnamo Mei, huduma ya utafiti ya Congress ya Marekani ilikiri kwamba vikosi vya silaha vya Iran vimeondoa ndege 42 za kijeshi za Marekani kutoka kwenye mzunguko. Sasa idadi hii imefikia ndege 81. Idadi halisi ni kubwa zaidi. Uthibitisho? CENTCOM hairuhusu hata seneta mmoja wa Congress kutembelea na kuchunguza kambi ambazo inadai hali zao ni za kawaida kabisa. Hawawezi kuwadanganya watu milele.»