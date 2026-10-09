Marekani na utawala wa Kizayuni ni maadui wenye uhalifu zaidi wa enzi ya kisasa

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la ABNA kutoka Al-Masira, kiongozi wa harakati ya Ansarallah ya Yemen katika hotuba yake kwa maadili ya miaka kumi ya mauaji makubwa yanayojulikana kama «uhalifu wa ukumbi» ambapo sherehe ya maombi huko Sanaa ililengwa na mashambulizi ya anga ya jeshi la Saudi na kuacha makumi ya mashahidi na waliojeruhiwa, alichunguza maendeleo ya hivi karibuni ya Yemen na eneo hilo.

Utawala wa Kizayuni na Marekani ni maadui wenye uhalifu zaidi wa enzi ya kisasa

Seyed Abdul-Malik Badruddin al-Houthi katika hotuba hii alisema: Maadui wanaongeza uasi wao, uhalifu, udhalimu na uasi wao, na katika enzi yetu, adui wa Kizayuni, Marekani na wafuasi wengine wa utawala huu, ni miongoni mwa mifano mashuhuri zaidi ya uhalifu huu. Pia wavamizi wa Saudi ni miongoni mwa mifano mashuhuri zaidi ya maadui wakaidi zaidi katika enzi ya kisasa na katika uwanja wetu wa Kiarabu na Kiislamu. Utawala wa Saudi unajitambulisha kama mbeba bendera ya Uislamu na umeweka neno la upweke wa Mungu kwenye bendera yake ya kitaifa, wakati upanga wa bendera hii umetolewa tu dhidi ya taifa letu. Upanga uliopo kwenye bendera ya Saudi Arabia haujawahi kuinuliwa dhidi ya maadui wa umma na hata haujawahi kuchukua msimamo wowote dhidi yao. Ni lini wavamizi wa Saudi wamewahi kuchukua msimamo wa kijeshi dhidi ya Marekani na Israeli?

Upanga uliopo kwenye bendera ya Saudi haujawahi kuinuliwa dhidi ya maadui wa umma

Al-Houthi aliendelea: Adui wa Saudi katika kuamua malengo yanayoshambuliwa anategemea Marekani na Uingereza. Mbinu ya Saudi Arabia katika uvamizi dhidi ya Yemen inatokana na mwelekeo wa Kizayuni, wa kishetani na wa udhalimu ambao unapingana na maadili na mafundisho ya Uislamu, maadili ya asili na sheria za kimataifa. Vikundi vya kijeshi ambavyo adui wa Saudi anawafunza, wanawashughulikia wafungwa kwa njia ya kikatili ambayo haina uhusiano wowote na mafundisho na maadili ya Uislamu na pia desturi za asili za watu wa Yemen. Matukio ambayo mtazamaji yeyote anayaona, ni matukio ya uchungu ya wanawake, watoto, mashahidi na waliojeruhiwa na familia zao ambao wamefiwa na matendo ya uvamizi ya Saudi. Uhalifu wa adui wa Saudi dhidi ya familia ya Ali Adli huko Hajjah uliangamiza familia kabisa na mvamizi wa Saudi anaendelea kufanya uhalifu katika mikoa mingine pia. Adui wa Saudi anawalenga raia katika nyumba zao na masoko yao, kama eneo la Mafraq Mawiya. Masoko ni mahali pa kukusanyika na kukutana kwa watu na hakuna utata wowote kati ya nyumba na masoko na pande za vita.