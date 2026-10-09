Kukiri kwa Reuters na AFP kwa operesheni ya mafanikio ya Yemen dhidi ya Riyadh

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la ABNA kutoka Al-Mayadeen, vyanzo vya habari katika mazungumzo na Agence France-Presse vilitangaza kwamba angalau ndege moja katika uwanja wa ndege wa King Khalid wa Riyadh ilipata uharibifu mkubwa baada ya masaa kadhaa ya milipuko mikubwa katika uwanja huu wa ndege.

Reuters pia kwa kutumia vyanzo vitatu ilitangaza kwamba moshi ulioonekana katika uwanja wa ndege wa Riyadh ulitoka kwa ndege.

Msemaji wa vikosi vya silaha vya Yemen usiku uliopita alitangaza: Tulilenga usiku wa Alhamisi uwanja wa ndege wa King Khalid wa Riyadh kwa makombora mawili ya cruise, uwanja wa ndege wa Najran kwa kombora moja la ballistic na kambi ya anga ya Khamis Mushait kwa kombora moja la ballistic.

Brigedia Yahya Saree katika sehemu nyingine ya ujumbe wake uliochapishwa katika mitandao ya kijamii, aliongeza: Mashambulizi haya kwa neema ya Mungu yalifanyika kwa usahihi na kugusa moja kwa moja na kusababisha usumbufu wa usafiri wa anga katika viwanja viwili vya ndege na kusababisha uharibifu kwao na kambi ya anga.

Vyombo vya habari pia vilitangaza kwamba angalau ndege tatu ziliharibiwa katika shambulizi la makombora la vikosi vya silaha vya Yemen dhidi ya uwanja wa ndege wa Riyadh, moja ambayo iliharibiwa vibaya.