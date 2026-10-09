Uasi wa kimataifa dhidi ya uhalifu wa utawala wa Kizayuni huko Gaza

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la ABNA kutoka Al Jazeera, Muungano wa kimataifa wa kuunga mkono Palestina kwa kutoa taarifa ulitangaza kwamba kuanzia leo Ijumaa kwa muda wa siku tatu shughuli za kampeni ya kimataifa ya kutangaza msaada kwa watu wa Palestina wanaodhulumiwa katika maadhimisho ya miaka mitatu ya uvamizi dhidi ya Ukanda wa Gaza zinaanza.

Kwa mujibu wa taarifa hii, muungano uliotajwa uliwataka mataifa yote na harakati za watu na taasisi za kisheria kuwepo kwa nguvu katika shughuli hizi zilizoratibiwa duniani kote katika siku za Ijumaa, Jumamosi na Jumapili na kupaza sauti kuhusu umuhimu wa kusimamisha mauaji ya kimbari kutoka kwa utawala wa Kizayuni.

Muungano huu ulisisitiza: Fanyeni mitaa, mabunge na nafasi ya mtandao kuwa mahali pa kutangaza msaada kwa Palestina na umuhimu wa kumaliza uvamizi wa Israeli. Msiruhusu kupita kwa miaka mitatu ya mauaji, uharibifu na uvamizi kusababisha uhalifu huu kuwa wa kawaida. Kinga ya kisiasa ya Israeli katika mikutano ya kimataifa kutoka kwa serikali za Magharibi hasa Marekani lazima isimamishwe.

Muungano wa kimataifa wa kuunga mkono Palestina ni muungano wa watu ambao ulianzishwa mwaka 2025 huko London kwa ushiriki wa watu mashuhuri wa bunge na kisheria.