Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la ABNA kutoka Al-Manar, meli ya kivita iliyochakaa Abraham Lincoln baada ya misheni ndefu ilitia nanga kwenye pwani ya magharibi ya Marekani. Familia za wanajeshi walioko kwenye meli hii ya kivita katika bandari ya San Diego katika jimbo la California baada ya kupita takriban mwaka mmoja zilikuwa zikisubiri kuwaona kwa sababu hapo awali ripoti nyingi zilikuwa zimechapishwa kuhusu hali mbaya ya kisaikolojia ya wanajeshi hawa na majaribio ya kujiua.

Meli ya kivita Lincoln mnamo Novemba 2025 iliondoka California kuelekea Bahari ya China Kusini na kisha ilitumwa kwenye eneo hilo kushiriki katika uvamizi dhidi ya Iran.

Misheni ya zaidi ya siku 250 ya meli hii ya kivita katika maji ya eneo hilo ilisababisha kuchakaa kwake na kuunda hali mbaya ya kisaikolojia kwa wanajeshi wa Marekani hata kadhaa wao walijaribu kujiua.