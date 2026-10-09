  1. Kurasa kuu
  2. service
  3. Habari za Amerika

Kurudi kwa meli ya kivita iliyochakaa Lincoln kwenye pwani za Marekani

9 Oktoba 2026 - 22:24
Msimbo wa Habari: 1875798
Source: ABNA
Kurudi kwa meli ya kivita iliyochakaa Lincoln kwenye pwani za Marekani

Meli ya kivita iliyochakaa Abraham Lincoln baada ya kipindi kirefu cha misheni na mizunguko ya kutatanisha ilirudi kwenye pwani za Marekani.

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la ABNA kutoka Al-Manar, meli ya kivita iliyochakaa Abraham Lincoln baada ya misheni ndefu ilitia nanga kwenye pwani ya magharibi ya Marekani. Familia za wanajeshi walioko kwenye meli hii ya kivita katika bandari ya San Diego katika jimbo la California baada ya kupita takriban mwaka mmoja zilikuwa zikisubiri kuwaona kwa sababu hapo awali ripoti nyingi zilikuwa zimechapishwa kuhusu hali mbaya ya kisaikolojia ya wanajeshi hawa na majaribio ya kujiua.

Meli ya kivita Lincoln mnamo Novemba 2025 iliondoka California kuelekea Bahari ya China Kusini na kisha ilitumwa kwenye eneo hilo kushiriki katika uvamizi dhidi ya Iran.

Misheni ya zaidi ya siku 250 ya meli hii ya kivita katika maji ya eneo hilo ilisababisha kuchakaa kwake na kuunda hali mbaya ya kisaikolojia kwa wanajeshi wa Marekani hata kadhaa wao walijaribu kujiua.

Maoni yako

You are replying to: .
captcha