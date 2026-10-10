Mapigano kuhusu Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab; Yemen Yatangaza Kuzuia Mashambulizi Mawili ya Vikosi Vinavyoungwa Mkono na Saudi Arabia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen vimetangaza kuwa vimezuia mashambulizi mawili ya makundi yenye silaha yanayoungwa mkono na Saudi Arabia, ambayo yalilenga kurejesha udhibiti wa Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab. Kwa mujibu wa madai ya vikosi hivyo, mapigano hayo yalisababisha vifo na majeruhi pamoja na uharibifu mkubwa wa vifaa vya kijeshi vya washambuliaji.

Kuzuia Mashambulizi Mawili Yaliyolenga Kusonga Mbele Kuelekea Bab al-Mandab

Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen vilitangaza siku ya Ijumaa kuwa vimefanikiwa kuzuia mashambulizi mawili yaliyofanywa na makundi yenye silaha yanayoungwa mkono na Saudi Arabia, yaliyolenga kurejesha udhibiti wa Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab.

Brigedia Yahya Saree, msemaji wa Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen, alisema kuwa ndani ya kipindi cha saa chache, vikosi hivyo vilifanikiwa kwa mara ya pili kusimamisha mkusanyiko wa vikosi vinavyohusishwa na Saudi Arabia vilivyokuwa vikijaribu kusonga mbele kutoka Mkoa wa Lahij kuelekea Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab, na kuvilazimisha kurudi nyuma.

Aliongeza kuwa vikosi hivyo vilishambuliwa kwa makombora mengi ya balistiki, mizinga ya kuunga mkono operesheni za kijeshi na silaha nzito.

Kwa mujibu wa Yahya Saree, zaidi ya magari 22 ya kivita yaliharibiwa, huku baadhi ya wapiganaji wa vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia, wakiwemo makamanda kadhaa, wakidaiwa kuuawa au kujeruhiwa.

Msemaji huyo pia alisema kuwa zaidi ya magari 30 ya kubeba wagonjwa yalifika mjini Aden kwa ajili ya kuwasafirisha waliouawa na kujeruhiwa katika mapigano hayo.

Marufuku ya Safari za Anga Juu ya Saudi Arabia, Isipokuwa Safari za Kibinadamu

Katika hatua nyingine, Yahya Saree alitangaza kuwekwa kwa marufuku ya safari za ndege katika anga ya Saudi Arabia, isipokuwa safari za kibinadamu.

Katika taarifa yake, alisema kuwa safari za ndege za kibinadamu zinazoelekea au kuondoka katika Uwanja wa Ndege wa Riyadh zitaruhusiwa kwa sharti la kupata kibali kutoka Kituo cha Kuratibu Operesheni za Kibinadamu kilichopo mjini Sanaa, mji mkuu wa Yemen.

Saudi Arabia Yadaiwa Kufanya Mashambulizi 77 ya Anga na Makombora Yemen

Msemaji huyo wa kijeshi wa Yemen alidai kuwa, ndani ya saa 24 zilizotangulia, ndege za kivita za Saudi Arabia zilifanya mashambulizi 77 ya anga na makombora dhidi ya maeneo ya kiraia katika mji mkuu wa Sanaa na mikoa ya Ma'rib, Saada, Al-Jawf, Hajjah, Taiz na Amran.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi hayo yalifanywa kwa kutumia ndege za kivita aina ya F-15 na Typhoon, ambazo ziliripotiwa kuruka kutoka kambi za kijeshi za Khamis Mushait na Taif. Mashambulizi ya makombora yalidaiwa kufanywa kutoka eneo la Najran.

Onyo kwa Kampuni za Ndege za Kimataifa

Siku moja kabla ya hapo, Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen vilisema vilitoa onyo la mwisho kwa kampuni za ndege za kimataifa kuhusu kuendelea kutumia anga ya Saudi Arabia kwa safari zao.

Vikosi hivyo vilidai kuwa anga ya Saudi Arabia imekuwa eneo linaloweza kutumika kwa operesheni za kijeshi za Yemen, huku vikitenga anga ya maeneo matakatifu ya Makka na Madina na onyo hilo.

Aidha, vikosi hivyo vilitangaza kutekeleza operesheni ya makombora dhidi ya Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa King Khalid, uliopo Riyadh, mji mkuu wa Saudi Arabia. Vilidai kuwa kombora la balistiki lilipiga shabaha yake na kusababisha usumbufu katika shughuli za uwanja huo.