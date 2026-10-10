Katibu Mkuu wa Chama cha Congress cha India: India Si Demokrasia Tena; Utawala wa Kimabavu wa Modi Unaitawala Nchi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Priyanka Gandhi Vadra, mmoja wa viongozi wa Chama cha Congress nchini India, siku ya Jumamosi alisisitiza kuwa India si tena “demokrasia” na imegeuka kuwa “udikteta” chini ya utawala wa Narendra Modi, Waziri Mkuu, na Amit Shah, Waziri wa Mambo ya Ndani.

Katibu Mkuu wa Chama cha Congress alitoa kauli hizo wakati polisi walipokuwa wakifanya operesheni kubwa katika mji mkuu wa India. Alisema kuwa watu wanaoshirikiana na serikali katika kudhoofisha misingi ya kidemokrasia wanafanya “usaliti dhidi ya taifa”.

Pia aliwatuhumu maafisa wa serikali kwa kuwashambulia na kuwakamata kinyume cha sheria wabunge 254, kukiuka haki zao za kikatiba, na kuchukua hatua kama hizo dhidi ya waandamanaji wanaoipinga serikali.

Priyanka Gandhi aliuelezea mji wa New Delhi kuwa kama mji uliozingirwa, akisema kuwa umefungwa kwa vizuizi vya kiusalama kutoka pande zote. Aliongeza kuwa huduma za treni na metro zimesimamishwa, intaneti imekatwa na vituo vya ukaguzi vimewekwa katika maeneo mbalimbali.

Aidha, alisema kuwa vijana wa kike na wa kiume waliokuwa wakitumia haki yao ya kisheria ya kuandamana walipigwa na kukamatwa.

Akizungumzia mzozo kuhusu uchaguzi na utendaji wa Tume ya Uchaguzi ya India, aliuliza: “Ikiwa matukio haya hayaonyeshi kwamba wamefanya udanganyifu katika uchaguzi kwa kushirikiana na Tume ya Uchaguzi, na kwamba sasa wanaogopa kufichuliwa kwa uharamu wa serikali yao, basi ni nini kinachoweza kuthibitisha jambo hili?”

Wakati huohuo, New Delhi iliwekwa chini ya hatua kali za kiusalama. Polisi waliwakamata karibu waandamanaji 500, akiwemo Abhijeet Dipke, mmoja wa viongozi wa vuguvugu la kisiasa la Kukarach Janata Party (CJP), YouTuber wa India Dhruv Rathee na watu wengine kadhaa. Hatua hiyo ilizuia waandamanaji kufika katika eneo la mkusanyiko la Jantar Mantar.

Dipke na viongozi wengine wawili wa vuguvugu hilo pia walikamatwa ndani ya ndege muda mfupi baada ya ndege yao kutoka Mumbai kutua.

Miongoni mwa waliokamatwa walikuwa baadhi ya wanasiasa wanaoipinga serikali, wakiwemo Mamata Banerjee, Waziri Mkuu wa jimbo la West Bengal; Pinarayi Vijayan, Waziri Mkuu wa zamani wa jimbo la Kerala; Manik Sarkar, Waziri Mkuu wa zamani wa jimbo la Tripura; na John Brittas, mwakilishi wa Chama cha Kikomunisti cha India (Marxist) katika Baraza la Juu la Bunge.

Vyama vya upinzani vilikosoa namna maafisa walivyowashughulikia waandamanaji, vikielezea hali iliyopo nchini kuwa “mbaya zaidi kuliko kipindi cha hali ya hatari”.