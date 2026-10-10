Afisa Mkuu wa Usalama wa Iran Aambia Russia Today: Tutajibu Kwa Msimamo Mkali Kila Shambulizi; Hatuna Sababu ya Kujizuia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Afisa mmoja mkuu wa usalama wa Iran, akijibu vitisho vya hivi karibuni vya Rais wa Marekani na harakati za kijeshi za jeshi la nchi hiyo katika eneo hili, ameonya kuwa nchi yake iko tayari kikamilifu kutoa jibu thabiti kwa shambulizi lolote la kijeshi.

Afisa huyo wa Iran aliiambia televisheni ya Russia Today (RT) kuwa:

“Historia ndefu ya Marekani ya mienendo inayokinzana na uongo wake wa mara kwa mara, kwa upande mmoja, na ushawishi usio na kifani wa utawala wa Kizayuni juu ya muundo wa uongozi wa sasa wa Marekani, kwa upande mwingine, vinatulazimisha kubaki katika utayari kamili wa asilimia mia moja wa kutoa jibu pana na thabiti kwa shambulizi lolote, hata kama litakuwa dogo sana. Hili tunalifanya bila kujali kauli zinazokinzana za Trump kuhusu kuishambulia Iran na taarifa zinazochapishwa na vyombo vya habari vya Marekani.”

Afisa huyo aliendelea kusema kuwa Iran imepanga mikakati yake kwa msingi wa kwamba inapaswa kuwa tayari kukabiliana na adui kwa kipindi kirefu. Kwa msingi huo, Iran imeweka mikakati na mbinu zake za kujihami na kushambulia.

Afisa huyo wa Iran alisisitiza kuwa, wakati huu, pamoja na kutumia vifaa vipya vya kijeshi vinavyoweza kuleta mshangao, Iran haina sababu yoyote ya kuonyesha hata kiwango kidogo kabisa cha kujizuia. Pia alisema kuwa Iran haioni ulazima wa kuweka uwanja wa mapambano ndani ya mipaka fulani ya kijiografia au kuyafungia mapigano katika eneo maalumu.

Kauli hizi zimetolewa kufuatia matamshi ya Trump kuhusu uwezekano wa kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran na harakati za kijeshi za jeshi la Marekani katika eneo hilo.

Gazeti la The New York Times, likinukuu maafisa wa Marekani, pia liliripoti kuwa Wizara ya Vita ya Marekani (Pentagon), kwa amri ya Trump, imeandaa mipango ya kutekeleza operesheni ya kijeshi ya muda mfupi na yenye mashambulizi makali, itakayodumu takribani siku tatu.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, operesheni hiyo italenga kulipua maghala ya ndege zisizo na rubani (drone) na makombora ya Iran, miundombinu ya nishati na vituo vya uongozi vya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran (IRGC).

Kwa upande mwingine, gazeti la The Wall Street Journal liliripoti kuwa jeshi la Marekani linaendelea kupeleka kikosi kipya cha mapambano cha meli za kubeba ndege za kivita pamoja na kikosi cha wanamaji wa majini kwenda Mashariki ya Kati.

Kwa hatua hiyo, idadi ya meli za kubeba ndege za kivita zilizoko karibu na eneo hilo itafikia tatu. Aidha, vifaa zaidi vya ulinzi wa anga na silaha vitapelekwa katika kambi za kijeshi za Marekani zilizoko katika eneo hilo.

Gazeti hilo, likinukuu vyanzo vyenye taarifa kuhusu suala hilo, liliandika kuwa Trump amewaambia wasaidizi wake katika mazungumzo ya siri kwamba anatarajia mashambulizi ya mabomu dhidi ya malengo yaliyoko ndani ya Iran kuanza tena mara tu baada ya kumalizika kwa uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani.

Kwa mujibu wa tathmini hiyo, tangazo la Trump la kujizuia kuishambulia Iran kwa sasa kwa hakika ni kuahirishwa kwa muda tu. Hatua hiyo inadaiwa kuwa na lengo la kuzuia kuongezeka kwa shinikizo la kisiasa la ndani ya Marekani na kupunguza wasiwasi wa wapiga kura kuhusu kupanda kwa kasi kwa bei ya mafuta kabla ya uchaguzi.