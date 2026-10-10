Utafiti wa Politico: Trump Anakuwa Mzigo wa Kisiasa kwa Wagombea wa Chama cha Republican

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Wakati Marekani ikijiandaa kwa uchaguzi wa Novemba, Donald Trump anakabiliwa na changamoto mpya ndani ya Chama cha Republican. Utafiti wa Politico unaonyesha kuwa zaidi ya robo ya wapiga kura waliomchagua mwaka 2024 wanapendelea wagombea wa Republican kujitenga na rais huyo ili kulinda nafasi zao za ushindi.

Utafiti huo mpya wa Politico, uliofanywa na kampuni huru ya PF Global, unaonyesha kuwa asilimia 26 ya wapiga kura waliomchagua Trump mwaka 2024 wanaamini kuwa wagombea wa Republican wanapaswa kujitenga na rais huyo ili kupata ushindi katika uchaguzi wa Novemba. Matokeo haya yanaashiria kuwa hata baadhi ya wafuasi wa Republican waliokuwa waaminifu kwa Trump wanaanza kuona uhusiano wa karibu naye kama mzigo katika kampeni za uchaguzi.

Mfumuko wa bei unaoendelea, bei ya petroli inayofikia dola 4 kwa galoni, viwango vya riba za mikopo ya nyumba vya asilimia 7, mkwamo katika eneo la Asia Magharibi na vita vya kibiashara na Canada vimewapa wagombea wa Republican fursa nyingi za kujitenga na rais huyo.

Mike Rogers, mgombea wa Republican katika uchaguzi wa Seneti kutoka jimbo la Michigan, alitoa wito wiki hii wa kumaliza kile alichokiita “vita vya ushuru wa forodha” na Canada. Hatua hiyo inaonekana kuwa mabadiliko makubwa baada ya wiki kadhaa za kutetea uamuzi wa rais.

Vita dhidi ya Iran na kupanda kwa gharama za maisha: Changamoto katika kampeni za Trump

Jason Roe, mshauri wa Republican kutoka Michigan, alisema:

“Hatua ya Mike Rogers ilikuwa ya busara sana. Katika kila utafiti ninaoupokea kila wiki, watu wengi zaidi wanataja uwezo wa kumudu gharama za maisha kuwa kipaumbele chao kikuu. Ni wazi kuwa bei ya petroli inatokana na vita vya Iran, na huko Michigan, zaidi ya jambo jingine lolote, suala kubwa ni vita vya kibiashara na Canada.”

Rogers si mfano pekee. Maria Elvira Salazar, mwakilishi wa Florida, alitumia tangazo lililowekwa mbele ya Ikulu ya White House kupinga sera za uhamiaji za rais. Ashley Hinson, mwakilishi wa Iowa, ametoa wito wa kumaliza vita dhidi ya Iran. Naye Ken Paxton, mgombea kutoka Texas, amekuwa akihusishwa na taarifa nne zilizofichua juhudi zake za faragha za kujitenga na Trump.

“Kumtegemea Trump ni sumu”: Mabadiliko katika mikakati ya uchaguzi ya Republican

Mmoja wa wataalamu wa mikakati wa Republican alisema:

“Data ndizo zinazoelekeza hatua hizi zote. Kugombea uchaguzi mwaka 2026 ukiwa mtu wa kumsifu Trump kupita kiasi hakutaleta matokeo mazuri. Kumtegemea mtu huyo ni sumu.”

Hata hivyo, kuna mipaka ya hatua hizo. Hakuna mwanachama wa Republican aliyejitenga kabisa na Trump, na ni wachache tu wanaothubutu kumkosoa moja kwa moja. Wengi bado wanategemea uhusiano wao na rais huyo katika kampeni na mitandao ya kijamii.

Afisa mmoja wa Ikulu ya White House alipinga wazo kwamba wagombea wanaojitenga na sera za serikali wanakuwa wamevunja uhusiano wao kwa kiasi kikubwa, akisema:

“Kama ningekuwa mgombea ninayejaribu kimwili kujitenga na rais, nisingehudhuria hafla hiyo.”

Davis Ingle, msemaji wa Ikulu ya White House, alisema:

“Rais Trump ndiye kiongozi asiye na mpinzani ndani ya Chama cha Republican, mwasilishaji bora zaidi wa ujumbe wake na kichocheo cha kipekee kwa chama hicho.”

Mgawanyiko katika kambi ya Trump: Tofauti kati ya MAGA na Republican wengine

Utafiti unaonyesha kuwa sehemu kubwa ya mgawanyiko huo inatokana na mrengo wa wapiga kura wa Trump ambao hawajitambulishi na harakati za MAGA (Make America Great Again).

Wapiga kura wa Trump ambao si wa MAGA walikuwa karibu mara mbili zaidi ya wapiga kura wa MAGA kusema kuwa mgombea wao wa Republican anapaswa kujitenga na rais. Hata hivyo, zaidi ya theluthi mbili ya wapiga kura wa MAGA walisema wagombea wanapaswa kuendelea kuwa upande mmoja na Trump.

Hali hii inawaweka wagombea katika mazingira magumu, yasiyo na chaguo rahisi: kumkaribia Trump kupita kiasi kunaweza kuwafanya wapoteze uungwaji mkono wa wapiga kura huru, huku kujitenga naye kwa kiwango kikubwa kukiwa kunaweza kuwakasirisha wafuasi wa MAGA.

David Axelrod, mtaalamu wa mikakati wa Democratic, alisema:

“Sidhani kama kuna wagombea wengi kiasi hicho wanaomsihi Trump aje kuwaunga mkono. Lakini kwa kiwango ambacho wanafanya hivyo, ni kamari. Tatizo ni kwamba mwenge unaweza kuchoma nyumba nzima.”

Kampeni ya Paxton: Mfano wa changamoto inayowakabili Republican

Tatizo la uchaguzi linaloweza kuelezwa kwa msemo wa “ukifanya unaingia matatizoni, usipofanya pia unaingia matatizoni” linaonekana wazi katika kampeni ya Paxton huko Texas.

Siku ya Jumatano, Trump alimtambulisha Paxton katika hafla iliyofanyika San Antonio. Hii ilikuwa siku hiyo hiyo ambapo kauli za Paxton zilizotolewa faraghani kuhusu kulalamikia vita dhidi ya Iran na kupanda kwa bei ziliwekwa hadharani.

Hata hivyo, alipokuwa jukwaani pamoja na Trump, Paxton alitumia lugha tofauti, akisema:

“Mheshimiwa Rais, ninataka kukushukuru kwa kuja kuniunga mkono, kwa kuja kutuunga mkono na kwa kuja kwa ajili ya Texas.”