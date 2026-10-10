Kijana Mmoja wa Kipalestina Auawa kwa Risasi za Wanajeshi wa Israel huko Al-Khalil

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mashambulizi ya wanajeshi wa Israel katika maeneo mbalimbali ya Ukingo wa Magharibi yanaendelea. Siku ya Jumamosi, vikosi vya Israel vilivamia mji wa Tammun, kusini mwa Tubas, vikiwa na magari kadhaa ya kijeshi, na kufanya upekuzi katika nyumba kadhaa.

Kamal Bani Odeh, mkurugenzi wa Klabu ya Wafungwa wa Kipalestina katika mji wa Tubas, alisema kuwa wanajeshi wa Israel waliizingira mojawapo ya nyumba na kumtaka kijana mmoja ajisalimishe. Kwa mujibu wa maelezo yake, hakuna taarifa zilizopatikana kuthibitisha kama mtu yeyote aliyekuwa ndani ya nyumba hiyo alikamatwa.

Katika mji wa Ariha, vijana wawili wa Kipalestina walijeruhiwa baada ya wanajeshi wa Israel kuvamia mji huo usiku uliopita, baada ya saa sita za usiku.

Katika tukio jingine, Shadi Ahmad Ibrahim Ajarmeh, kijana wa Kipalestina mwenye umri wa miaka 32, aliuawa kwa kupigwa risasi na wanajeshi wa Israel Ijumaa jioni, karibu na makutano ya Nabi Yunus, kaskazini mwa Al-Khalil. Baada ya tukio hilo, vikosi vya Israel vilichukua mwili wake na kuuzuia usikabidhiwe.

Wizara ya Afya ya Palestina ilitangaza kuwa imepokea taarifa kutoka kwa Mamlaka Kuu ya Masuala ya Kiraia ya Palestina kuhusu kuuawa kwa Ajarmeh kwa kupigwa risasi na wanajeshi wa Israel katika makutano ya Nabi Yunus, huko Al-Khalil, pamoja na kuchukuliwa kwa mwili wake na vikosi vya Israel.