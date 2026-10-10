Baada ya Kuwataka Wananchi Kulipa Kodi ya Nyumba Zao Wenyewe kwa Taliban, Ekari 250 Nyingine Zatangazwa kuwa Mali ya Serikali huko Mazar-i-Sharif

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Wizara ya Sheria ya Taliban ilitangaza Jumamosi, tarehe 18 Mehr, kwamba mahakama maalumu inayoshughulikia kesi za ardhi za serikali katika ukanda wa kaskazini imeamua kuwa ardhi yote yenye ukubwa wa takribani jerib 250, iliyopo katika eneo la nane la Mazar-i-Sharif, ni mali ya serikali.

Kwa mujibu wa maelezo rasmi ya Taliban, nyaraka za watu wanaomiliki au kutumia ardhi hiyo, nyaraka za tume, rejesta za mali isiyohamishika na taarifa kutoka katika taasisi za serikali zilichunguzwa. Baada ya uchunguzi huo, mahakama iliamua kuwa ardhi yote hiyo ni “Emarati” (mali ya serikali), na watu waliopo katika eneo hilo wanapaswa kuikabidhi kwa Tume ya Kuzuia Uvamizi na Umiliki Haramu wa Ardhi.

Hata hivyo, taarifa iliyotolewa haijaweka wazi kwa umma maelezo ya nyaraka za umiliki za pande zinazohusika katika kesi hiyo, hoja zao za kisheria, wala ushahidi ambao mahakama ilitegemea kufikia uamuzi wake.

“Kiwanda” cha Kutangaza Ardhi kuwa Mali ya Serikali Bado Kinaendelea

Ardhi mpya ya jerib 250 huko Mazar-i-Sharif si kesi ya pekee.

Wizara ya Sheria ya Taliban yenyewe imetangaza kuwa katika kipindi cha miaka minne, makazi 49 katika mikoa 14 yametambuliwa kuwa mali ya serikali, kwa ukamilifu au kwa sehemu, na kurejeshwa chini ya udhibiti wa serikali. Katika mji wa Kabul pekee, makazi 15 yamo katika orodha hiyo, huku mkoa wa Balkh ukiwa na makazi 10.

Katika mkoa huohuo wa Balkh, katika wiki za hivi karibuni pekee, zaidi ya jerib 2,657 za ardhi inayojulikana kama Diplomatic Township, pamoja na takribani jerib 600 za ardhi inayojulikana kama Khatam al-Anbiya Project, pia zimetangazwa kuwa mali ya serikali kupitia maamuzi ya mfumo huohuo wa mahakama.

Kwa lugha rahisi, katika Afghanistan ya leo, raia anaweza kuichukulia nyumba, ardhi au mali yake kama yake kwa miaka mingi. Lakini kesi moja mbele ya tume na mahakama maalumu inaweza kutosha kumfanya akabiliane ghafla na neno jipya: “Emarati” — yaani, mali ya serikali.

Huko Dasht-e-Barchi, Je, Hata Mwenye Nyumba Atalazimika Kuwa Mpangaji?

Kejeli chungu ya suala hili inaonekana mamia ya kilomita kutoka hapo, katika eneo la magharibi mwa Kabul.

Katika makazi ya Omīd-e-Sabz, eneo lenye wakazi wengi wa jamii ya Hazara na Shia, Taliban wametangaza zaidi ya jerib 1,507 za ardhi kuwa mali ya serikali.

Wizara ya Sheria inasema kuwa katika nyaraka za usajili, ardhi hizo zilikuwa zimeandikishwa kwa jina la serikali. Kwa upande mwingine, baadhi ya wamiliki na wakazi wanasema kuwa wana hati za umiliki na nyaraka za kisheria za nyumba zao, na kwamba nyaraka hizo hazikuchunguzwa ipasavyo.

Baadaye, suala hilo lilifikia hatua ambayo vyanzo vya ndani viliripoti kuwa wakazi waliombwa kulipa Taliban kodi ya kila mwezi ya afghani 4,000 kwa kila chumba ili waendelee kuishi katika nyumba hizo, au waondoke na kuzikabidhi.

Maana yake ni kwamba umenunua nyumba, umeishi humo kwa miaka mingi na unajitambua kuwa mmiliki wake; lakini sasa unatakiwa kulipa afghani 4,000 kwa kila chumba cha nyumba yako mwenyewe.

Ili kuelewa ukubwa wa kiasi hicho, inatosha kulinganisha na kipato cha walimu nchini Afghanistan. Uchunguzi rasmi uliochapishwa na Wizara ya Elimu ya Taliban umeonyesha kuwa asilimia 41 ya walimu hupata hadi afghani 8,000 kwa mwezi.

Kwa hiyo, kodi iliyowekwa kwa chumba kimoja tu katika makazi ya Omīd-e-Sabz ni sawa na takribani nusu ya kipato cha mwezi cha sehemu kubwa ya walimu.

Ikiwa nyumba ina vyumba vitatu, bili ya kodi kwa mwezi, kwa kuzingatia kiwango hicho, itafikia afghani 12,000 — kiasi kinachozidi hata kipato cha mwezi cha walimu wengi.

Nyumba ni yako; mshahara wa ualimu ni afghani 8,000; kodi ya chumba kimoja kwa serikali ni afghani 4,000. Huu ni mlinganyo ambao, inaonekana, unaweza kueleweka tu katika mfumo mpya wa umiliki wa mali nchini Afghanistan.

Kwa Nini Mwenendo Huu Unazidi Kuwa Chanzo cha Wasiwasi kwa Shia?

Wasiwasi wa jamii ya Shia haujatokea bila sababu.

Miongoni mwa kesi zenye utata mkubwa zinazohusu ardhi nchini Afghanistan kwa sasa ni ile ya makazi ya Omīd-e-Sabz, magharibi mwa Kabul, ambako wakazi wengi ni wa jamii ya Hazara na Shia.

Vyanzo vya ndani vimewahi kudai kuwa nyaraka za wakazi hazikuchunguzwa ipasavyo, na kwamba utambulisho wao wa kikabila na kidini haukuwa bila athari katika namna walivyoshughulikiwa. Taliban wamekanusha madai hayo. Waziri wa Sheria wa kundi hilo amesema kuwa kurejesha ardhi za serikali hakuhusiani na “ukabila, dini au lugha”.

Kwa hiyo, kwa mtazamo wa kisheria, si sahihi kuitaja moja kwa moja kila kesi ya ardhi kuwa ni “uadui dhidi ya Shia”. Hata hivyo, pale ambapo nyumba katika eneo lenye wakazi wengi wa Shia zinapotangazwa kuwa mali ya serikali, familia zinapokabiliwa na hatari ya kufukuzwa, na hata kutajwa uwezekano wa kutozwa kodi kwa nyumba ambazo wakazi wanazichukulia kuwa mali zao, ni jambo linaloeleweka kwamba wasiwasi wa jamii ya Shia kuhusu kila kesi mpya unaongezeka mara kadhaa.

Swali Si Tena Tu: “Ardhi Hii Ni ya Nani?”

Wizara ya Sheria ya Taliban inasema kuwa uchunguzi wa umiliki wa ardhi utaendelea, na kwamba mahakama maalumu zitafanya maamuzi baada ya kuchunguza nyaraka.

Lakini kwa raia anayekabiliana na serikali katika kesi ya umiliki, kuna swali muhimu zaidi:

Ikiwa tume inayochunguza kesi ni ya serikali, mahakama maalumu inayotoa hukumu ni ya serikali hiyo hiyo, na mwishowe ardhi inakabidhiwa kwa serikali hiyo hiyo, basi mmiliki asiyeridhika na uamuzi huo anaweza kwenda katika taasisi gani nyingine huru ili kutetea haki yake?

Hilo ndilo swali linalozifanya kesi za Omīd-e-Sabz na makazi mengine kuvuka mipaka ya mgogoro wa kawaida wa mali.

Taliban wanasema wanarejesha ardhi za serikali kutoka kwa “waporaji”; baadhi ya wamiliki wanasema kuwa wao ndio wenye hati za umiliki na kwamba wao ndio waathirika wa mchakato huu.

Na sasa, jerib 250 nyingine huko Mazar-i-Sharif zimeongezwa katika orodha ya ardhi zilizotangazwa kuwa “Emarati”.

Ikiwa mwenendo huu utaendelea, huenda swali la baadaye kwa raia wengi wa Afghanistan lisiwe tena: “Nyumba yako ina vyumba vingapi?” Bali litakuwa:

“Una uhakika kwamba nyumba hiyo bado ni yako?”