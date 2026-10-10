Kutoka Kabul hadi Tehran Dhidi ya Washington; Afisa wa Afghanistan: “Tuko Pamoja Nanyi, Bega kwa Bega”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Ahmad Jan Bilal, Mkuu wa Idara ya Jumla ya Mashirika ya Serikali ya Afghanistan, wakati wa mkutano wake na Waziri wa Nishati wa Iran pamoja na ujumbe alioandamana nao, alisisitiza mambo yanayofanana kati ya Iran na Afghanistan katika kukabiliana na kile alichokieleza kuwa dhuluma na uingiliaji wa mambo ya ndani kutoka nje.

Bilal alisema: “Mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran yaliyodumu kwa miezi kadhaa hayana uhalali wowote. Tumekuwa tukitangaza mara nyingi, na tunasema tena kwamba tuko pamoja nanyi, bega kwa bega. Waislamu wanapaswa kuwa na msimamo mmoja wanapokabiliana na dhuluma za wavamizi.”

Aidha, Bilal alirejelea uzoefu wa Afghanistan wa miongo kadhaa ya vita, akitaja Umoja wa Kisovieti wa zamani na Marekani kuwa miongoni mwa mataifa yenye nguvu ambayo, kwa mujibu wa maelezo yake, yalijaribu kuikalia kwa mabavu Afghanistan lakini hatimaye yalishindwa kuimarisha uwepo wao nchini humo.

Aliendelea kusisitiza kuwa Marekani bado inatafuta kurejea na kupanua uwepo wake katika eneo hilo. Alisema Afghanistan na Iran hazipaswi kuruhusu uingiliaji wa aina hiyo.

Msimamo huo umetolewa wakati ambapo uhusiano kati ya Tehran na utawala wa Taliban umekuwa ukipanuka katika miezi ya hivi karibuni, hususan katika sekta za uchumi na miundombinu, huku ujumbe mbalimbali ukisafiri kati ya nchi hizo mbili.

Aliabadi: Tunajiona Tuko Pamoja na Wananchi wa Afghanistan

Abbas Aliabadi, Waziri wa Nishati wa Iran, naye aliwashukuru maafisa wa Taliban kwa mapokezi waliyompa na ujumbe wake. Alisema kuwa amepewa jukumu la kutumia ziara yake mjini Kabul kuweka mazingira ya kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili kadiri inavyowezekana.

Pia alisema: “Tunaamini kabisa katika nafasi ya wananchi wa Afghanistan waliokuwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya ubeberu. Tunajiona tuko pamoja na wananchi wa Afghanistan, na tunapaswa kufanya kazi pamoja.”

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Waziri wa Nishati alizungumzia suala la upungufu wa umeme nchini Afghanistan na kutangaza kuwa Iran iko tayari kutuma wataalamu na ujumbe wa kiufundi nchini humo.

Idara ya Jumla ya Mashirika ya Serikali ya Afghanistan pia ilitangaza katika taarifa yake rasmi kuwa pande hizo mbili zilijadiliana kuhusu uzalishaji na uagizaji wa umeme, ujenzi wa mitambo ya kusafisha maji na maendeleo ya sekta ya kilimo.

Taasisi hiyo pia ilinukuu kauli ya Waziri wa Nishati wa Iran, ikisema kuwa Tehran iko tayari kupanua ushirikiano wake katika sekta ya nishati.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo hiyo, Aliabadi alisema Iran iko tayari kuweka mazingira ya kuipatia Afghanistan umeme wa hadi megawati 2,000.

Siasa na Umeme Katika Meza Moja

Mkutano huo wa hivi karibuni haukuwa kikao cha kiufundi kuhusu nishati pekee. Msimamo wa wazi wa Ahmad Jan Bilal dhidi ya Marekani uliipa pia sehemu ya kisiasa nafasi muhimu katika mazungumzo hayo.

Ingawa Tehran na utawala wa Taliban bado zina tofauti katika masuala kama uhamiaji, haki ya matumizi ya maji, usalama wa mipaka na baadhi ya masuala ya kisiasa, ushirikiano wao wa kiuchumi katika miezi ya hivi karibuni umepanuka zaidi ya biashara na usafirishaji wa bidhaa. Kwa sasa, unahusisha pia maeneo kama umeme, reli, madini, mafuta na gesi.

Awali, Bilal alikuwa amesisitiza pia umuhimu wa kupanua ushirikiano na mashirika ya serikali ya Iran katika sekta za mafuta, umeme, mbolea, kilimo na miradi ya miundombinu wakati wa mikutano yake na maafisa wa Iran.

Mkutano huu mpya unaonyesha kuwa, sambamba na ushirikiano wa kiuchumi, maafisa wa Taliban wanajitahidi kusisitiza kufanana kwa misimamo ya kisiasa ya pande hizo mbili katika kupinga uwepo na uingiliaji wa Marekani katika eneo hilo.

Ndiyo maana, katika mkutano huu, afisa mmoja waandamizi wa masuala ya uchumi wa Taliban alisisitiza waziwazi: “Tuko pamoja nanyi, bega kwa bega.”