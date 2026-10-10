Rais wa Taasisi ya Kitaifa ya Vijana: Kizazi cha vijana kinapaswa kutoka kuwa watazamaji wa programu na kuwa chachu ya mabadiliko katika jamii

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Hujjatul-Islam Muhammad Saeed Ariyakish, Rais wa Taasisi ya Kitaifa ya Vijana nchini Iran, amesisitiza umuhimu wa kuachana na programu zinazofanyika kwa ajili ya maadhimisho maalumu pekee, na badala yake kuweka mazingira yatakayowawezesha vijana kushiriki kwa vitendo katika masuala yanayoikabili jamii.

Katika mahojiano na mwandishi wa habari wa ABNA, Ariyakish amesema Taasisi ya Kitaifa ya Vijana si taasisi ya kiutawala na urasimu, bali ni kituo cha utekelezaji na kichocheo cha kuimarisha ushiriki wa moja kwa moja wa kizazi kipya katika jamii. Lengo lake ni kuwaondoa vijana katika nafasi ya watazamaji na wapokeaji wa programu, na kuwafikisha katika hatua ya kuongoza shughuli, kuandaa viongozi na kuwa chachu ya kushughulikia matatizo na changamoto za jamii.

Ameeleza pia kaulimbiu ya Wiki ya Vijana, inayotarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 8 hadi 13 Aban, kuwa ni “Lazima tusimame ili kupanda juu.” Amesema maandalizi yanahusisha shughuli za vitendo, kuunda vikosi kazi katika ngazi za mikoa ili kuondoa vikwazo vya kiutawala, kuanzisha misafara ya kuelezea maendeleo, kufanya maonesho ya uwezo na kuwashirikisha vijana katika kusimulia maisha na malengo ya mashahidi wa Minab na Lamerd.

Taasisi inayolenga kuwafanya vijana washiriki katika kutatua changamoto

Akieleza malengo ya kuanzishwa kwa Taasisi ya Kitaifa ya Vijana na tofauti yake na taasisi nyingine zinazofanya kazi katika eneo hilo, Ariyakish amesema tofauti kuu iko katika namna taasisi hiyo inavyoutazama utambulisho na nafasi ya kijana.

Amesema katika mifumo ya kawaida, programu huandaliwa na kutekelezwa kwa ajili ya vijana. Hata hivyo, katika Taasisi ya Kitaifa ya Vijana, mazingira huandaliwa ili vijana wenyewe waweze kuanzisha shughuli na kuchukua nafasi ya uongozi.

Ameongeza kuwa taasisi nyingi za jadi huwatazama vijana kama watazamaji au wapokeaji wa ujumbe, ilhali taasisi hiyo huziona shule na vikundi vya vijana kama vituo vya utekelezaji, na madarasa pamoja na programu kama maeneo ya kufikiria na kuchukua hatua.

Kwa mujibu wake, mbinu ya taasisi hiyo inategemea ukuaji unaotokana na kuwapa vijana majukumu halisi. Vijana wanatarajiwa kufuatilia changamoto, kutambua matatizo na kuunda vikundi vya kuchukua hatua ili kutafuta suluhisho na kuwasilisha madai yao kwa wahusika.

Maana ya kaulimbiu: “Lazima tusimame ili kupanda juu”

Ariyakish amesema kaulimbiu hiyo inatokana na mantiki ya Qur’ani na wito wa kuchukua hatua kwa kiwango cha kitaifa. Maneno “lazima tusimame” yana maana ya kumaliza hali ya kutokuwa na shughuli, kutazama tu, kusimama bila kusonga mbele na kutokuchukua hatua.

Amesema ujumbe wake ni kwamba maendeleo ya nchi yanahitaji watu wenye dhamira ya kuchukua hatua, na vijana ndio wanaopaswa kuwa mwanzo wa harakati hiyo.

Amefafanua kuwa kupanda juu hakumaanishi maendeleo ya hatua kwa hatua au kupata mafanikio ya muda mfupi pekee, bali ni kufikia kilele cha uwezo wa Iran ya Kiislamu katika sayansi, utambulisho, teknolojia na ustaarabu, licha ya juhudi za kueneza hali ya kukata tamaa.

Kuhusu mabadiliko yanayotarajiwa katika tabia za vijana, amesema kijana hapaswi kusubiri milango ifunguliwe na taasisi za kiutawala, bali anatakiwa kutambua kuwa yeye mwenyewe ni nguzo muhimu na nguvu ya kusukuma mbele maendeleo ya Iran.

Kwa maelezo yake, mbinu hii inalenga kuimarisha hisia za heshima, uzalendo na ujasiri wa vijana katika kukabiliana na changamoto ngumu.

Amesema tofauti na programu za kawaida za Wiki ya Vijana, ambazo mara nyingi zilihusisha mikutano ya sherehe, mashindano ya maonesho au shughuli zinazotoa ujumbe upande mmoja, maandalizi ya mwaka huu yanajumuisha shughuli saba za moja kwa moja. Miongoni mwazo ni maonesho ya uwezo na uongozi, misafara ya kuelezea maendeleo na mkusanyiko wa vijana wa tarehe 13 Aban, ukiwa na gwaride la vijana walio tayari kujitolea.

Katika mpango huo, vijana wanatarajiwa kushiriki moja kwa moja katika shughuli, kueleza kwa hoja maendeleo yaliyopatikana nchini, kuonesha utambulisho wao na kushiriki katika shughuli za kimataifa pamoja na kuwasilisha madai katika ngazi za mikoa.

Sifa za kijana anayekuwa chachu ya mabadiliko

Akifafanua dhana ya “kijana chachu ya mabadiliko,” Ariyakish amesema kijana wa aina hiyo ni nguvu inayosukuma mabadiliko katika mazingira yanayomzunguka. Ameeleza sifa tatu kuu zinazomtofautisha na kijana anayepokea programu za kitamaduni pekee.

Kwanza, kutoka katika kupokea huduma na ujumbe hadi kuchukua hatua. Kijana anayepokea programu tu hukaa na kupokea huduma au ujumbe ulioandaliwa tayari. Kinyume chake, kijana anayekuwa chachu ya mabadiliko hutambua na kufafanua tatizo mwenyewe, hukusanya vijana wenzake na kusimamia utekelezaji wa shughuli za kulitatua.

Pili, kukua kupitia changamoto halisi. Ariyakish amesema uwezo wa kuwa chachu ya mabadiliko haupatikani katika nadharia pekee, bali hujengwa kwa kushughulikia matatizo halisi ya jamii, kutafuta suluhisho, kudai uwajibikaji kutoka kwa viongozi na kueleza masuala kwa kuzungumza moja kwa moja na watu.

Tatu, kuandaa viongozi na kujenga mitandao. Kijana anayekuwa chachu ya mabadiliko hafanyi kazi peke yake. Huunda vikundi vya vijana na kuimarisha vituo vya fikra na utekelezaji katika shule na maeneo ya makazi. Pia huwa na uwezo wa kueleza hoja na kutetea msimamo wake, huku akisimulia ukweli na mafanikio ya nchi yake katika mazingira yenye ushindani wa taarifa na maudhui ya vyombo vya habari.

Majukumu ya vikosi kazi vya mikoa

Ariyakish amesema vikosi kazi maalumu vya mikoa, vinavyoongozwa na magavana au naibu wao anayehusika na masuala ya kisiasa na kijamii, huku vikisimamiwa kiutendaji na kituo cha uratibu wa shughuli za vijana, vitakuwa na jukumu la kusaidia na kuratibu utekelezaji wa shughuli.

Amesema vikosi hivyo vimeundwa kwa lengo la kuondoa vikwazo vya kiutawala na vina majukumu kadhaa.

Jukumu la kwanza ni kupunguza urasimu. Vikosi hivyo vinaweza kuwasilisha maamuzi yanayopaswa kutekelezwa katika mabaraza ya kiutawala ya mikoa ili kurahisisha vikundi vya vijana kupata fursa ya kutembelea viwanda, vituo vya sayansi na miundombinu ya mikoa. Kwa mfano, vikwazo vinavyoweza kuzuia ziara zilizopangwa kupitia misafara ya kuelezea maendeleo vinapaswa kuondolewa.

Jukumu la pili ni kukusanya na kutumia rasilimali na miundombinu iliyopo. Taasisi za serikali zinatarajiwa kutoa vifaa na huduma kama mabango makubwa ya matangazo mijini, usafiri, maeneo ya kijamii na nafasi katika vyombo vya habari vya mikoa kwa ajili ya shughuli zinazoendeshwa na vijana.

Jukumu jingine ni kufuatilia utekelezaji wa shughuli katika maeneo mbalimbali. Shughuli za wilaya zinapaswa kutathminiwa mara kwa mara ili kuhakikisha kuwa hazibaki katika hatua ya barua na mawasiliano ya kiutawala, bali zinafikia utekelezaji wa vitendo.

Kuhusu matokeo yanayotarajiwa, Ariyakish amesema lengo ni kuanzisha makumi ya vikundi huru vya vijana kwa ajili ya kuwasilisha madai na kutatua changamoto za maeneo yao. Pia, misafara ya kuelezea maendeleo itaandaliwa kuelekea vituo vya viwanda na teknolojia katika mikoa, ikiwa na vijana watakaosimulia maendeleo hayo.

Aidha, wanatarajia kuratibu maonesho ya uwezo na gwaride la vijana walio tayari kujitolea wakati wa maandamano ya tarehe 13 Aban. Lengo jingine ni kujenga mtandao endelevu wa vijana wanaoshiriki kikamilifu katika mikoa mbalimbali, ili ushirikiano na maandalizi ya viongozi vijana viendelee hata baada ya Wiki ya Vijana kumalizika.

Vijana kushiriki katika kusimulia maisha ya mashahidi wa Minab na Lamerd

Ariyakish amesema programu za Wiki ya Vijana pia zitawashirikisha vijana katika kuelezea maisha ya mashahidi wa Minab na Lamerd, kwa lengo la kwenda zaidi ya kaulimbiu za maadhimisho na kujenga uelewa wa kina kuhusu mashahidi na utamaduni wa kujitolea.

Ameeleza kuwa katika mtazamo wa programu hiyo, shahidi si kumbukumbu ya historia iliyopita tu, bali ni mfano hai wa kusimama kwa ajili ya malengo na kuwa tayari kujitoa kwa ajili yake. Kuwachagua mashahidi vijana wa Minab na Lamerd kama kitovu cha mikusanyiko ya kitaifa ya wasimuliaji wa maisha ya mashahidi kunalenga kuunganisha ukweli huo na maisha ya sasa ya vijana.

Moja ya vipengele vya programu ni kuhama kutoka katika kuwasifu mashahidi kwa ishara pekee na kuelekea katika kusimulia maisha yao kwa hoja na maelezo. Vijana watakuwa na jukumu la kueleza upya historia, ujumbe na namna mashahidi hao walivyosimama imara kwa ajili ya malengo yao mbele ya vijana wenzao.

Amesema kijana mwenyewe anaposimama mbele ya wengine na kueleza sababu zilizomfanya shahidi wa umri unaofanana na wake ajitolee maisha yake, uelewa wake kuhusu maana ya shahada na kujitoa kwa ajili ya malengo huingia kwa kina moyoni mwake.

Kipengele kingine ni shughuli za kiishara zinazofanyika katika maeneo husika, kwa msisitizo wa utambulisho na kutaka haki kwa mashahidi. Misafara ya vijana kuelekea kwenye maeneo ya kumbukumbu, kusoma matamko ya kutaka haki kwa ajili ya damu ya mashahidi na kuahidi kufuata njia yao katika sayansi na vitendo, kunalenga kuifanya shughuli hiyo kuwa zaidi ya maadhimisho ya kawaida ya kumbukumbu na kuigeuza kuwa jukwaa la kuwasilisha madai na kuonesha uwepo wao.

Ariyakish amehitimisha kwa kusema kuwa lengo ni kuugeuza utamaduni wa shahada na kujitoa kuwa motisha kwa vijana kuchukua nafasi ya uongozi katika jamii. Ujumbe kwa vijana ni kwamba mashahidi wa umri unaofanana na wao walikuwa chachu ya mabadiliko jana walipokabiliana na vita vya moja kwa moja; leo, vijana wanatarajiwa kuendeleza njia hiyo kwa kufikia mafanikio katika sayansi, kusimama imara katika vita vya kimawazo na kujenga Iran yenye nguvu.