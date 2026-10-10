Baqerzadeh: Watu wa Iran hawataachilia mustakabali wao

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Ali Asghar Baqerzadeh katika mkutano wa wawakilishi vijana wa Umoja wa Mabunge ya Dunia (IPU) unaoendelea mjini Arusha, Tanzania, akisisitiza kwamba vijana wanaunda mustakabali wa dunia, alisema: Leo ninazungumza kwa niaba ya kizazi kinachotaka kuishi, kujifunza, kufanya mazoezi, kuanzisha familia na kujenga mustakabali bora

Mwakilishi wa watu wa Babolsar na Fereydunkenar katika Baraza la Ushauri la Kiislamu, akisema kwamba moja ya misingi muhimu ya utawala bora ni kusikiliza sauti ya watu, aliongeza: Leo katika mkutano huu, mimi ni sauti ya vijana wa Iran na ninatoa maswali yao kuhusu haki za binadamu, usalama, maendeleo na mustakabali wa kizazi kipya

Baqerzadeh akirejelea mashambulizi ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya vituo vya kiraia nchini Iran, alisema: Wakati hospitali, vituo vya uokoaji na Hilal Ahmar, vyuo vikuu na miundombinu muhimu ya nchi inashambuliwa na watu wanakabiliana na vikwazo vya dawa na vifaa vya matibabu, swali linaibuka: nafasi ya haki za binadamu iko wapi

Aliendelea: Tunawezaje kuzungumza kuhusu uwezeshaji wa jamii wakati miundombinu inayomilikiwa na watu na mustakabali wa vijana inalengwa? Tunawezaje kuzungumza kuhusu fursa sawa kwa vijana wakati matumaini ya mgonjwa ya kuendelea kuishi yana hatarini, mustakabali wa sayansi na elimu ya kizazi kimoja unadhurika na haki ya taifa ya maendeleo na maendeleo inatishiwa

Mwakilishi mdogo wa Iran katika mkutano huu, akiuliza swali «Je, hii ndiyo dunia ambayo tunakusudia kuijenga kwa kizazi kijacho?», alisisitiza umuhimu wa jumuiya ya kimataifa kuzingatia athari za kibinadamu na za maendeleo za mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia

Baqerzadeh akiendelea kukosoa hatua za Marekani na utawala wa Kizayuni alisema: Mashambulizi haya hayawezi kuitwa tu kosa la kimahesabu au kosa la kibinadamu. Kwa mujibu wa maneno yake, ripoti za utafiti wa ukweli pia zimeonyesha kwamba hatua hizi zilikuwa za makusudi na zenye lengo na zililenga usalama, heshima ya kibinadamu, haki ya kuishi ya watu wa Iran na njia ya maendeleo na maendeleo ya nchi