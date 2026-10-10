Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Mehr, Kiongozi Mkuu katika ujumbe uliochapishwa kwa ajili ya wiki ya Vikosi vya Polisi amesema: jukumu kubwa la Faraja katika ngazi mbalimbali kutoka safu za uongozi na makao makuu hadi vituo vya polisi na vituo vidogo katika kuhakikisha usalama katika miaka ya hivi karibuni limeongezeka, na dalili za ushawishi huu zimekuwa wazi zaidi katika vita vya pili na tatu vilivyolazimishwa

Usalama huu unatoa vipimo mbalimbali vya kijamii, kimaadili na utulivu wa umma katika jamii, na huduma hii ya thamani, pamoja na jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, ina msaada mkubwa wa kijamii. Jukumu kubwa la Faraja katika ngazi mbalimbali kutoka safu za uongozi na makao makuu hadi vituo vya polisi na vituo vidogo katika kuhakikisha usalama katika miaka ya hivi karibuni limeongezeka, na dalili za ushawishi huu zimekuwa wazi zaidi katika vita vya pili na tatu vilivyolazimishwa. Mkusanyiko na msisitizo wa adui mhalifu wa Marekani na Kizayuni wa kupiga ngazi mbalimbali za Faraja kutoka ngazi za juu hadi vikosi vyake vya mbele pia ulidhihirisha umuhimu wa taasisi hii zaidi ya hapo awali. Lakini jitihada hizi za kukata tamaa na mapigo ya uovu dhidi ya nguzo za utaratibu na usalama wa jamii ambayo hakuna mfano wake katika historia hayakusababisha vikosi shujaa vya Faraja kurudi nyuma hata kidogo kutoka misheni yao, na hata katika mitaa na magari, walitekeleza jukumu na majukumu yale yale waliyokuwa wakiyafanya katika maeneo na makao yao