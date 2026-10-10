Qalibaf akimwambia Rubio: Mtapiga magoti mbele ya Wairani

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Mohammad-Baqer Qalibaf katika kujibu upuuzi wa hivi karibuni wa Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, kuhusu ustaarabu wa Iran kwenye akaunti yake aliandika: Katika historia, sisi Wairani tumekutana na wale waliojitangaza kuwa mabwana wa dunia na kujaribu kufuta ustaarabu wa kale kutoka kurasa za wakati

Aliongeza: Walikuja kwa moto na mwali, lakini waliondoka kwa vumbi na aibu

Qalibaf alisisitiza: Wale wanaotafuta urithi wa Alexander watakumbana na hatima ya Valerian; mtapiga magoti