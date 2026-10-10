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Mohajerani: Upotoshaji wa historia hautapunguza utukufu wa taifa la Iran

10 Oktoba 2026 - 22:37
Msimbo wa Habari: 1876250
Source: ABNA
Mohajerani: Upotoshaji wa historia hautapunguza utukufu wa taifa la Iran

Msemaji wa serikali aliandika: Upotoshaji wa historia hauwezi kupunguza utukufu wa taifa la Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Fatemeh Mohajerani katika kujibu madai ya Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, kuhusu ustaarabu wa Iran, kwenye ukurasa wake wa kibinafsi aliandika: «Iran ni jina tukufu la ustaarabu ambao kwa hekima, utamaduni na uvumilivu wa watu wake umepita katika maelfu ya miaka

Wala upotoshaji wa historia hauwezi kupunguza utukufu wa taifa hili, wala mauaji ya upofu hayawezi kuinamisha umbo la nchi hii. Iran imebaki kuwa kubwa na itabaki kuwa kubwa kwa msaada wa utamaduni wake na taifa lake»

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