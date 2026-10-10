Vyombo vya habari vya Kizayuni vimefichua; Israeli inaficha kuhusu mgogoro wa kiuchumi

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, tovuti ya Kizayuni ya Tilm kwa kuchapisha makala iliyoandikwa na Yosef Zaira ilisisitiza kwamba masimulizi ya vyombo vya habari yaliyoenea katika utawala wa Kizayuni kuhusu ustahimilivu wa kiuchumi na viashiria chanya vya soko la hisa si ya kweli na yanapotosha

Kwa mujibu wa ripoti hii, propaganda za vyombo vya habari za utawala wa Kizayuni kuhusu kuboreshwa kwa hali ya kiuchumi, na hiyo ni katika kivuli cha vita vinavyoendelea tangu 2023, zinatumika kama kifuniko cha kuhalalisha vita hivi. Wakati huo huo uchumi wa utawala umepata mapigo na hasara nzito

Kuongezeka kwa gharama na kuruka kusiko na kifani kwa upungufu wa bajeti

Gharama za moja kwa moja za vita zimesababisha kuongezeka kwa mara kadhaa kwa gharama za kijeshi katika utawala wa Kizayuni. Kuongezeka huku kunamaanisha kupanda kwa gharama za kila mwaka kwa shekeli bilioni 55; yaani mzigo wa ziada wa kifedha wa shekeli elfu 5 kwa kila Mzayuni na shekeli elfu 15 kwa kila familia ya Israeli kwa mwaka

Zaidi ya hayo, upungufu wa bajeti ya jumla umeongezeka kwa namna isiyo na kifani. Idadi hii ambayo mwaka 2022 ilikuwa asilimia 1.8 tu, mwaka 2023 ilifikia asilimia 7.1 na mwaka 2024 iliongezeka hadi asilimia 9

Deni la umma pia limeongezeka kutoka asilimia 60.5 hadi asilimia 68.5 ya Pato la Taifa

Baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni kwa kufidia hali hizi limechukua hatua ya kuongeza kodi zisizo za moja kwa moja na kupunguza bajeti ya huduma za umma za mijini kama afya na elimu

Mgogoro wa kiuchumi katika utawala haukomei kwenye bajeti ya moja kwa moja, bali unajumuisha pia gharama zisizo za moja kwa moja zinazotokana na kupungua kwa mahitaji na kuzama zaidi kwa mdororo wa kiuchumi. Katika makala hii imeelezwa mwelekeo wa tatu ambao ulikuwa umefichwa na haukuonekana kwenye chati za soko la hisa. Gharama hizi zinajumuisha kupotea kwa mtaji wa kibinadamu na kuongezeka kwa hatari zinazozuia uwekezaji