Ansarullah: Yemen iko hatua moja kutoka mwisho wa ulezi wa Saudi Arabia

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuliwa kutoka Al-Masira, Ali al-Imad, mwanachama wa ofisi ya kisiasa ya Ansarullah ya Yemen, alisisitiza kwamba Yemen imefikia hatua ambayo iko hatua moja tu kutoka kumaliza kabisa uingiliaji na ulezi wa Saudi Arabia na vikosi vya kigeni

Alisema kwamba Yemen inapata nafasi ya juu na inayoongoza katika ngazi za kimataifa, kikanda na kiutawala ambayo inastahili historia yake ya kale na kina chake cha Kiislamu, Kiarabu na kitovu. Pia alisisitiza umuhimu wa kuendelea kwa ushiriki wa kazi na wa kuamua hatima ili kupata ushindi kamili na kutimiza malengo ya taifa la Yemen katika njia ya ustawi, uhuru na kujitegemea

Al-Imad alitaja mlango wa Bab al-Mandab kama kichwa muhimu zaidi katika vita hivi na kusisitiza kwamba vita hivi kwa yeyote anayeingia ndani yake vitakuja na kushindwa. Kwa sababu yeyote aliyeingia katika muungano dhidi ya Yemen, ama ametoka uwanjani au ameanguka kwa sababu ya matatizo yake ya ndani

Alirejelea shinikizo kubwa la Marekani la kuwasukuma pande za kikanda na kimataifa ikiwemo Uturuki, Pakistan na Qatar katika vita hivi, na akatoa habari za jitihada za kujenga upya makundi ya takfiri na ISIS kwa kifuniko cha majina mapya ya ndani kama «Al-Amalika», «Tawari» na «Dir al-Watan», na kusisitiza kwamba Yemen kwa kuwa na uwezo, uwezo na mapenzi ya jeshi lake, inaweza kuwaadhibu wavamizi, kuponda malengo yao na kulinda uhuru wake

Al-Imad alitaja utawala wa Saudi kama mkono wa utekelezaji wa miradi ya Kizayuni ambao umeonyesha asili yake ya uhalifu kwa kukandamiza wapinzani na kumuua mwandishi wa habari wa Saudi Jamal Khashoggi kwa msumeno

Al-Imad akirejelea mfululizo wa uhalifu wa utawala huu nchini Yemen na Najd, alisema kwamba utawala huu unaelewa lugha ya nguvu tu na katika kivuli cha utegemezi wa vyombo vya habari na msaada wa kifedha kwa kuchochea na umwagaji damu, hauwezi kushawishiwa kwa lugha ya ubinadamu au udugu

Katika uchambuzi wa kina wa eneo la kisiasa na kijeshi, alisisitiza kwamba Muhammad bin Salman kwa mwanga wa kijani na msaada wa Marekani, alichukua mamlaka kwa hesabu ya familia ya Saudi, ili kuwasha moto wa vita na kulinda maslahi ya Kizayuni. Bin Salman yuko tayari kuchoma Saudi Arabia, mafuta, uchumi na hata ndege zake ili kuhifadhi nafasi yake kwenye kiti cha mamlaka