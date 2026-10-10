Hossein Rajaei, mtaalam wa siasa; Donald Trump anafahamu vyema kwamba katika tukio la kushindwa kwa uwezekano katika uchaguzi wa kati wa Congress ya Marekani, anabaki na miezi miwili ya dhahabu tu (kutoka katikati ya Novemba hadi katikati ya Januari) kabla ya kuanzishwa kwa Congress mpya kutatua suala la Iran. Kwa maoni yake, kupata ushindi wa kukata kabisa dhidi ya Iran ndiyo njia pekee ya kujikomboa kutoka shinikizo la Congress ya Kidemokrasia. Kwa hiyo, dhana kwamba «mcheza kamari» huyu ataweka tena hatarini mustakabali wake na wa nchi yake na kutumia nguvu zote za kijeshi, kiuchumi na kisiasa za Marekani ili kuipiga magoti taifa la Iran, haiko mbali na akili. Katika tukio la ushindi wa Republican katika uchaguzi, mkakati wake utaendelea kuwa kutoa dhabihu rasilimali za taifa la Marekani kwa faida ya maslahi yake binafsi na ya jamaa zake; tofauti ni kwamba katika hali hiyo, atakuwa na fursa ya miaka miwili ya mgongano na taifa la Iran

Kwa upande mwingine, Trump hataki kabla ya uchaguzi wa kati kuingia katika vita vipana na vya muda mrefu na Iran. Mapigano kama hayo yanaweza kuzidisha mgogoro wa nishati nchini Marekani na kwa kuongeza kutoridhika kwa umma, kuleta kushindwa kubwa zaidi kwa Republican katika Congress. Trump anahitaji sana msaada wa wawakilishi hawa dhidi ya uwezekano wa wengi wa Kidemokrasia, na kupoteza msaada wao au kuanguka kwa nafasi yake ya chama itakuwa pigo la mauti kwa mustakabali wake wa kisiasa. Katika hali kama hiyo, kwa maoni yake na ya timu yake ya washauri, kufanya operesheni ya haraka na yenye kelele na kufuatiwa na tangazo la kumalizika kwa vita ni chaguo linalopendelewa zaidi ili angalau kupandikiza kwa wapiga kura wasioridhika na hali ya bei hisia ya ushindi

Mpangilio wa kijeshi wa Wamarekani katika eneo hilo katika wiki chache zilizopita na mashauriano yao na maafisa wa Israeli na viongozi wa nchi za Ulaya na Kiarabu unaonyesha kuwepo kwa mpango kama huo. Mipango kama shambulio la wakati mmoja kwa Mlima Kelang na malengo ya mauaji katika siku ya saba ya Oktoba (kumbukumbu ya operesheni ya Gharika ya Al-Aqsa), ingeweza kumsaidia sana Netanyahu katika uchaguzi wa Israeli na pia kusaidia hali ya Trump na Republican katika uchaguzi wa Congress

Sababu za kucheleweshwa kwa utekelezaji wa mpango huu zinaweza kutafutwa katika mambo mawili: Kwanza, mpango kama huo unategemea dhana kwamba tangazo la kumalizika kwa vita litafunga mikono ya Iran kwa jibu kubwa na upande wa Iran utaishia tu kulenga kambi za kijeshi za Marekani zilizoharibiwa tayari. Sababu ya pili ni kwamba ufanisi wa mpango huu unategemea upatikanaji wa malengo ya mauaji na kuunda machafuko ya ndani nchini Iran